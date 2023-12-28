Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Unik Valentino Rossi Selalu Lakukan Ritual Jongkok Sebelum Balapan

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 28 Desember 2023 |17:45 WIB
Kisah Unik Valentino Rossi Selalu Lakukan Ritual Jongkok Sebelum Balapan
Ritual jongkok Valentino Rossi sebelum balapan (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH unik Valentino Rossi selalu melakukan ritual jongkok sebelum balapan akan menjadi pembahasan kali ini. The Doctor -julukan Valentino Rossi- merupakan sosok besar di ajang MotoGP.

Tak heran, rider asal Italia itu hampir selalu mendapat sorotan. Rossi sendiri sudah memutuskan pensiun sebagai pembalap MotoGP pada 2021 kemarin.

Meski demikian, ayah satu anak itu belum sepenuhnya meninggalkan dunia balap. Tim Mooney VR46 menjadi bukti sosok Rossi yang masih berpengaruh di MotoGP.

Rossi dikenal dengan karakternya yang kuat. Pembalap yang identik dengan nomor 46 itu juga punya kebiasaan ritual unik yang selalu dilakukan sebelum memulai balapan.

Salah satu ritual yang terkenal adalah aksi Rossi berjongkok di dekat motornya sebelum menjalani balapan. Rossi mengakui ritual tersebut dilakukannya sebagai momen di mana dirinya mengajak motor miliknya untuk berbicara dari hati ke hati.

Halaman:
1 2
