Kisah Anthony Ginting Sukses Bikin Pebulu Tangkis China Chen Long Emosi dan Kesal Hingga Banting Raket

KISAH Anthony Ginting yang sukses bikin pebulutangkis asal China, Chen Long sampai emosi dan kesal hingga banting raket menarik untuk diulas. Pasalnya, hal ini adalah bukti jika tunggal putra Indonesia itu mampu bersaing di kancah bulu tangkis dunia.

Tidak dapat dipungkiri, Anthony Sinisuka Ginting adalah pebulutangkis tunggal putra yang sangat diperhitungkan saat ini. Di tengah gempuran para pebulutangkis China dan Denmark yang mendominasi, Ginting masih mampu bersaing.

Sebagai contoh pada 2023 ini Ginting sukses meraih dua gelar juara, yakni di Badminton Asia Championship 2023 dan Singapore Open 2023.

Keberhasilan Anthony Ginting dalam meraih prestasi tersebut tidak lepas dari bagaimana permainan yang ia tunjukan di atas lapangan. Saat bertanding, pebulutangkis asal Cimahi, Jawa Barat itu sangat identik dengan skill tipuan yang menjadi senjata andalannya.

Namun selain skill tipuan, Ginting juga memiliki skill defense kukuh yang kerap membuat lawan menjadi kesal lantaran kesulitan untuk meraih poin. Salah satu korbannya adalah mantan pebulutangkis tunggal putra andalan China, Chen Long yang bertemu Ginting di babak perempatfinal Singapore Open 2019.

Pada babak itu, Anthony Ginting yang masih minim pengalaman sukses menumbangkan Chen Long dalam dua game langsung. Menariknya, di game pertama Chen Long hanya mampu meraih 8 poin saja.

Perolehan poin yang sangat minim itu menjadi bukti bahwa di pertandingan tersebut, Anthony Ginting memperagakan defense super kukuh yang sangat sulit ditembus.