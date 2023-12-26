Advertisement
SPORT LAIN

Tolak Ikuti Jejak Ryan Reynolds, Bintang Hollywood Tom Hanks Enggan Beli Aston Villa Meski Ngefans Berat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |08:50 WIB
Tolak Ikuti Jejak Ryan Reynolds, Bintang Hollywood Tom Hanks Enggan Beli Aston Villa Meski Ngefans Berat
Artis Hollywood, Tom Hanks merupakan salah satu penggemar berat Aston Villa (Foto: Instagram/Tom Hanks)
A
A
A

NEW YORK – Aktor kenamaan Hollywood, Tom Hanks, menolak untuk mengikuti jejak koleganya, Ryan Reynolds untuk membeli klub sepakbola di Inggris. Dia enggan mengakuisisi Aston Villa meski ngefans berat karena biayanya yang terlalu mahal.

Seperti diketahui, Ryan Reynolds dan Rob McElhenney memulai tren kepemilikan klub sepakbola Inggris oleh selebriti asal Amerika Serikat setelah mengambil alih Wrexham pada Februari 2021 lalu. Mereka membeli klub tersebut saat masih bersaing di divisi kelima Liga Inggris dan sukses mengelolanya hingga kini promosi ke divisi keempat alias League Two.

Sementara Hanks, sudah menjadi rahasia publik bahwa dirinya merupakan penggemar berat Aston Villa. Akhir-akhir ini dia cukup sering menonton langsung pertandingan tim asuhan Unai Emery itu di Villa Park, termasuk saat kalah dari Arsenal 2-4 pada paruh kedua musim lalu.

Kesuksesannya membintangi sejumlah film terbaik sepanjang masa seperti Forrest Gump dan Saving Private Ryan jelas membuatnya mengantongi ratuan juta poundsterling dalam prosesnya. Namun, dia mengatakan tak akan menggelontorkan uangnya ke dunia sepakbola, termasuk untuk membeli Aston Villa karena biayanya yang terlalu mahal.

“Saya pikir Wrexham sedikit berbeda dalam skala ekonomi dibandingkan Aston Villa. Itu sedikit di atas nilai gajiku,” kata Hanks dilansir dari Express, Selasa (26/11/2023).

Aston Villa sendiri dimiliki oleh V Sports, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh milarder Mesir dan Amerika Serikat, yakni Nassef Sawiris dan Wes Edens. Klub ini bernilai 610 juta Pounds (Rp11,9 triliun) sehingga butuh jutaan dollar Amerika Serikat untuk sekadar membeli sebagian kecil saham, yang pengaruhnya sangat kecil terhadap jalannya klub.

