HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Wakil Indonesia di India Open 2024: Antony Ginting Jumpa Kanta Tsuneyama, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Lawan Wakil Taiwan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |20:24 WIB
Hasil Drawing Wakil Indonesia di India Open 2024: Antony Ginting Jumpa Kanta Tsuneyama, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Lawan Wakil Taiwan
Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Hasil drawing India Open 2024 telah diketahui. Beberapa wakil Indonesia langsung menghadapi lawan berat di babak pertama turnamen tersebut, seperti halnya Anthony Sinisuka Ginting yan menghadapi Kanta Tsuneyama hingga Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan melawan Lee Yang/Wang Chi Lin.

Indonesia menurunkan 12 wakil untuk berlaga di India Open 2024. Turnamen Super 750 ini dijadwalkan berlangsung di New Delhi, India pada 16 sampai 21 Januari 2024 mendatang.

Sektor tunggal putra menurunkan tiga wakil. Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi utusan Jepang, Kanta Tsuneyama yang jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Sementara Chico Aura Dwi Wardoyo akan melawan Christo Popov (Prancis), dan Jonatan Christie akan menghadapi Ng Ka Long Angus (Hong Kong).

Beralih ke tunggal putri, hanya diwakilkan oleh Gregoria Mariska Tunjung. Kendati begitu, bisa dibilang pemain nomor tujuh dunia akan menghadapi lawan yang tidak terlalu berat, yakni utusan China Taipei, Sung Shuo Yun.

Sementara di sektor tunggal putra menurunkan empat wakil. Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menghadapi lawan yang berat di babak pertama yakni menghadapi wakil Taiwan, Lee Yang/Wang Chi Lin, yang merupakan peraih emas Olimpiade Tokyo 2020.

Anthony Sinisuka Ginting

Kemudian Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan melawan Man Wei Chong/Kai Wun Tee asal Malaysia. Lalu Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menghadapi Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard (Denmark). Sedangkan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana akan melawan yang berat asal Denmark lainnya, yakni Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Sama seperti tunggal putri, sektor ganda putri juga hanya menurunkan satu wakilnya yakni Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Apri/Fadia akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Yeing Nga Ting/Yeung Pui Lam (Hong Kong).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
