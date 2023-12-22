Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Milwaukee Bucks Menang, LA Lakers Merana

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Jumat (22/12/2023) menyajikan 10 laga yang menarik untuk diketahui. Seperti halnya Milwaukee Bucks yang menang atas Orlando Magic, hingga Los Angeles (LA) Lakers yang tumbang di tangan Minnesota Timberwolves.

Pertama mari bahas kemeangan Bucks atas Magic. Bucks berhasil melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Magic di Fiserv Forum, Milwaukee, Amerika Serikat. Tim asuhan Adrian Griffin itu menang usai menyudahi perlawanan Magic 118-114.

Power Forward Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo berhasil menjadi bintang dalam pertandingan ini. Pebasket asal Yunani itu sukses mencatatkan 37 poin, 10 rebound, dan enam assist dalam laga tersebut.

Ini merupakan kemenangan keenam secara beruntun bagi Bucks. Pasukan Adrian Griffin itu saat ini menempati klasemen Wilayah Timur NBA 2023-2024. Sedangkan, ini kekalahan keempat bagi Magic secara beruntun.

Pada pertandingan lainnya, LA Lakers menelan kekalahan keempat secara beruntun. Tim besutan Darvin Ham itu ditekuk pemuncak klasemen Wilayah Barat, Minnesota Timberwolves 111-118.

Guard Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards sukses membukukan 27 poin, tujuh rebound, dan lima assist. Kemenangan ini membuat Timberwolves semakin kokoh di puncak klasemen Wilayah Barat NBA 2023-2024.