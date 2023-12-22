Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Milwaukee Bucks Menang, LA Lakers Merana

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |17:07 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Milwaukee Bucks Menang, LA Lakers Merana
LA Lakers kalah dari Minnesota Timberwolves di NBA 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Jumat (22/12/2023) menyajikan 10 laga yang menarik untuk diketahui. Seperti halnya Milwaukee Bucks yang menang atas Orlando Magic, hingga Los Angeles (LA) Lakers yang tumbang di tangan Minnesota Timberwolves.

Pertama mari bahas kemeangan Bucks atas Magic. Bucks berhasil melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Magic di Fiserv Forum, Milwaukee, Amerika Serikat. Tim asuhan Adrian Griffin itu menang usai menyudahi perlawanan Magic 118-114.

Power Forward Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo berhasil menjadi bintang dalam pertandingan ini. Pebasket asal Yunani itu sukses mencatatkan 37 poin, 10 rebound, dan enam assist dalam laga tersebut.

Ini merupakan kemenangan keenam secara beruntun bagi Bucks. Pasukan Adrian Griffin itu saat ini menempati klasemen Wilayah Timur NBA 2023-2024. Sedangkan, ini kekalahan keempat bagi Magic secara beruntun.

Milwaukee Bucks vs Orlando Magic (Reuters)

Pada pertandingan lainnya, LA Lakers menelan kekalahan keempat secara beruntun. Tim besutan Darvin Ham itu ditekuk pemuncak klasemen Wilayah Barat, Minnesota Timberwolves 111-118.

Guard Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards sukses membukukan 27 poin, tujuh rebound, dan lima assist. Kemenangan ini membuat Timberwolves semakin kokoh di puncak klasemen Wilayah Barat NBA 2023-2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement