Harumkan Indonesia, EVOS Harvy Juara International Female Legends 2023 dengan 4 Booyah dan 205 Poin

JAKARTA - EVOS Harvy harumkan nama Indonesia setelah keluar jadi juara turnamen eSports International Female Legends 2023. Kepastian itu didapatkan setelah EVOS Harvy amankan poin tertinggi pada grand final International Female Legends (IFL) 2023.

Grand final IFL 2023 digelar di Mahaka Square pada 16-17 Desember 2023. EVOS Harvy berhak atas gelar juara di ajang eSports tingkat internasional kategori game Free Fire setelah kumpulkan 205 poin dan 4 kali booyah.

Torehan itu tak bisa dikejar oleh 11 tim eSports Free Fire wanita lainnya. Meski diikuti tim dari Thailand dan Malaysia, tetap tak bisa menghentikan laju kencang EVOS Harvy.

Di peringkat kedua, diambil tim asal Thailand yaitu MG Lady. Sedangkan predikat juara ketiga diambil Dewa United Shory yang tampil memukau pada hari kedua grand final IFL 2023.