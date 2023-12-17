Anthony Ginting Tetap Puas dengan Performanya saat Lawan Viktor Axelsen, meski Gagal Tembus Semifinal BWF World Tour Finals 2023

HANGZHOU – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, membicarakan soal penampilannya saat melawan raja bulu tangkis dunia, Viktor Axelsen, di laga terakhir fase grup BWF World Tour Finals 2023. Meski gagal menang sehingga tak bisa lolos ke babak semifinal, Anthony Ginting mengaku tetap puas dengan performanya dalam laga itu.

Ya, Anthony Ginting kalah dari Axelsen dalam laga terakhir Grup A WTF 2023 yang berlangsung pada Jumat 15 Desember 2023 di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China. Lewat pertarungan tiga gim berdurasi 65 menit, dia tumbang dengan skor 21-16, 7-21 dan 13-21.

Pada gim pertama, Ginting sempat tertinggal lebih dulu 2-6, tetapi bisa berbalik unggul 11-9 saat interval. Bahkan, dia mampu menjauh dari lawannya yang merupakan pemain ranking satu dunia itu dengan keunggulan 17-10 hingga akhirnya menang dengan skor 21-16.

Sayangnya, performa pemain ranking dua dunia itu menurun di gim kedua sehingga tertinggal jauh 0-6 dan 2-11. Axelsen benar-benar membuatnya kerepotan dan Ginting pun menyerah dengan skor 7-21.

Pada gim ketiga, Onik -sapaan Ginting- kembali tertinggal 2-6 dan 6-11 karena serangan Axelsen sangat mematikan dan dia pun kerap melakukan kesalahan sendiri. Meski sempat mendekat di angka 10-13, pada akhirnya dia ketinggalan jauh lagi di angka 11-16 dan kemudian kalah dengan skor 13-21.

Hasil minor tersebut membuat Ginting kini telah menelan 11 kekalahan beruntun dari Axelsen. Kendati demikian, dia tetap puas dengan permainannya hari ini yang menurutnya adalah performa terbaiknya selama mentas di BWF World Tour Finals 2023.

“Dari awal masuk lapangan, saya memang fokus untuk bermain semaksimal mungkin. Tidak mau memikirkan menang atau kalah, lolos ke semifinal atau tidak. Meskipun kalah, saya cukup puas dengan penampilan hari ini,” ucap Ginting seusai laga, dikutip dari rilis PBSI, Minggu (17/12/2023).

“Dari dua hari terakhir, bahkan saya merasa ini penampilan terbaik saya. Saya tadi bermain lebih sabar, lebih berani mengolah bola, lebih berani mengembangkan permainan,” tambahnya.