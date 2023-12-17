Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors Kalahkan Brooklyn Nets, Denver Nuggets Dihajar Oklahoma City Thunder

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |13:31 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors Kalahkan Brooklyn Nets, Denver Nuggets Dihajar Oklahoma City Thunder
Suasana laga Golden State Warriors vs Brooklyn Nets. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2023 hari ini, Minggu (17/12/2023) menyajikan banyak pertandingan menarik. Seperti halnya Golden State Warriors yang berhasil kalahkan Brooklyn Nets, hingga Denver Nuggets yang awalnya selalu menang di tiga laga terakhir justru tumbang di tangan Oklahoma City Thunder

Total ada 10 pertandingan tersaji dalam lanjutan NBA 2023-2024 hari ini. Laga pertama menyajikan pertemuan Milwaukee Bucks versus Detroit Pistons di Fiserv Forum, Milwaukee, Amerika Serikat.

Pertandingan itu dimenangkan oleh Bucks dengan skor telak 146-114. Damian Lilliard dan Bobby Portis Jr berhasil menjadi bintang dalam laga tersebut. Lilliard mencatatkan 33 poin, sedangkan Portis membukukan 31 poin.

Beralih pada pertandingan lainnya, pemimpin klasemen Wilayah Barat, Minnesota Timberwolves sukses menundukkan Indiana Pacers 127-109. Power Forward Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns berhasil mencatatkan 40 poin, 12 rebound, dan empat assist.

Milwaukee Bucks vs Detroit Pistons

Hasil positif juga diraih oleh Golden State Warriors yang mengklaim kemenangan atas Brooklyn Nets 124-120. Klay Thompson (24) dan Stephen Curry (37) tampil mengerikan setelah mencetak kombinasi total 61 poin.

Ini merupakan kemenangan pertama Warriors setelah kalah dalam tiga pertandingan beruntun. Sementara itu, Denver Nuggets harus tunduk dari Oklahoma City Thunder dengan skor tipis 117-118.

Halaman:
1 2
