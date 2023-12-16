Advertisement
HOME SPORTS

Transaksi Fitur Shopee Live dan Pesanan Shopee Video Meningkat di 12.12 Birthday Sale

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |07:40 WIB
Transaksi Fitur Shopee Live dan Pesanan Shopee Video Meningkat di 12.12 Birthday Sale
Foto: Freepik/ lifeforstock
PENGALAMAN belanja yang berbeda, menjadi salah satu daya tarik khususnya di tahun ini. Mengamati tren perilaku konsumen di tahun ini, berbelanja melalui fitur live streaming menjadi daya tarik utama karena menghadirkan pengalaman menyenangkan penuh dengan interaksi.

Tidak hanya menghadirkan medium untuk para pelaku usaha untuk menjangkau konsumennya, tetapi juga berjalan bersama dan berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan industri lokal. Salah satunya melalui adaptasi dan inovasi yang dilakukan, untuk semakin meningkatkan daya tarik serta menghadirkan solusi yang dapat menjawab kebutuhan, baik pembeli maupun penjual.

Kecenderungan berbelanja online masyarakat yang dinamis selalu menarik untuk diperhatikan, khususnya pada periode dimana euforia belanja sedang tinggi seperti momen akhir tahun. Konten visual yang kreatif dan informatif pun turut mempengaruhi keputusan berbelanja.

Shopee Video menjadi salah satu ruang kreasi bagi UMKM dan Brand Lokal untuk memberikan informasi dan hiburan mengenai produknya melalui konten video pendek yang menarik. Di 12.12 Birthday Sale, terjadi lonjakan antusiasme pengguna dalam memanfaatkan fitur ini dimana pada puncak kampanye peningkatan pesanan melalui Shopee Video mencapai 45 kali lipat dibandingkan hari biasa.

Halaman:
1 2 3
