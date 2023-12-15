Hasil BWF World Tour Finals 2023: Jonatan Christie Lolos meski Dikalahkan Wakil China

HANGZHOU - Jonatan Christie lolos dari fase grup BWF World Tour Finals 2023 meski menelan kekalahan dari Li Shi Feng. Tunggal putra Indonesia itu takluk 13-21 dan 18-21 di laga terakhir Grup B BWF World Tour Finals 2023.

Beraksi di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Jumat (15/12/2023) malam WIB, Jojo -sapaan Jonatan- kesulitan untuk mengimbangi permainan Li sejak awal pertandingan. Alhasil, dia tertinggal cukup jauh di angka 3-7.

Di sisi lain, Li benar-benar bermain dengan percaya diri untuk melancarkan serangan-serangannya pada Jonatan. Dia pun dengan mudah mencapai interval gim pertama dengan keunggulan 6-11.

Usai jeda, pemain ranking tiga dunia itu masih mendominasi dan sukses memperlebar jarak menjadi 15-8. Namun, perlahan-perlahan Jojo bisa memberikan perlawanan dan mendekat di angka 12-15.

Sayangnya, pemain ranking enam dunia itu banyak melakukan kesalahan sendiri di poin-poin kritis. Hasilnya, dia kembali tertinggal tujuh angka dalam kedudukan 12-19 dan akhirnya tumbang dengan skor 13-21 di gim pertama.

Pertarungan sengit terjadi di gim kedua di mana kedua pemain saling kejar mengejar angka hingga mencapai skor 4-4. Akan tetapi, setelah itu Li kembali memegang kendali permainan dan menjauh dengan keunggulan 4-7.