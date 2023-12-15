Saksikan Perjuangan Jonatan Christie Cs di BWF World Tour Finals 2023 Hari Ini, Live Streaming di Vision+

Saksikan aksi Jonatan Christie dan wakil lain Indonesia di BWF World Tour Finals 2023 secara live streaming di Vision+. (Foto: Vision+)

AJANG BWF World Tour Finals 2023 terus berlanjut hari ini. Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, pun kembali menabung banyak poin usai menaklukan Anders Antonsen unggulan asal Denmark pada pertandingan BWF World Tour Finals 2023 yang digelar Kamis 14 Desember 2023. Pertandingan badminton ini dapat Anda saksikan pada live streaming di Vision+.

Jonatan Christie unggul dua set dari Antonsen, setelah menuntaskan set pertama dengan hasil yang positif. Jonatan kembali memukul telak Antonsen, menutup pertandingan dengan skor akhir 21-18.

Ini jadi kemenangan kedua Jonatan Christie di BWF World Tour Finals 2023. Sebelumnya, dia menang atas Kunlavut Vitidsarn (Thailand) pada hari pertama.

Performa tunggal putra asal Jepang, Kodai Naraoka, tampak mengalami penurunan karena tertinggal sangat jauh dan kalah dalam dua set dengan skor akhir 9-21. Naraoka kalah melawan Viktor Axelsen yang merupakan juara dunia BWF World Tour 2022.

Anthony Sinisuka Ginting telihat yang sempat down di set pertama melawan Shi Yuqi, tunggal putra tuan rumah. Ginting bangkit di set kedua, memukul balas Shi Yuqi, memutar permainan dengan kemenangan di set terakhir.

Gregoria Tunjung kembali menelan pil pahit usai kalah melawan An Se Young dalam dua set. Namun, Gregoria masih memiliki kesempatan dan telah dijadwalkan bertanding melawan Kim Ga Eun asal Korea Selatan pada hari ketiga pertandingan.

Ganda putra Fajar/Rian kembali berjaya, menaklukkan laga panas dengan pasangan Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Permainan berakhir dengan skor 21-18 di set terakhir.

Sementara itu, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, tak mengalami kemajuan dan harus melakukan evaluasi habis-habisan. Sebab, mereka menelan kekalahan saat melawan Seo Seung Jae/Kang Min Hyuk (Korea Selatan).

Tak cukup memuaskan, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti harus gigit jari karena kalah dalam dua set dengan poin akhir 21-14 melawan Jia Yi Fan/Chen Qing Chen. Apri/Fadia pun melawan wakil lain asal China pada hari ini.