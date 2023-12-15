Apakah Anthony Ginting Pernah Kalahkan Viktor Axelsen?

APAKAH Anthony Ginting pernah mengalahkan Viktor Axelsen? Tentu saja, hal itu bikin penasaran lantaran tunggal putra Denmark tersebut begitu dominan dalam dua tahun terakhir.

Anthony Sinisuka Ginting akan berhadapan dengan Axelsen pada laga terakhir Grup A BWF World Tour Finals 2023 nomor tunggal putra. Keduanya akan beraksi pada Jumat (15/12/2023) sore WIB di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China.

Laga ini sangat menentukan bagi kedua pebulu tangkis untuk memesan tiket ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2023. Axelsen di atas kertas begitu dijagokan untuk menang.

Lalu, muncul pertanyaan, apakah Anthony Ginting pernah mengalahkan Viktor Axelsen? Jawabannya jelas pernah!

Berkaca dari rekor pertemuan, kedua pebulu tangkis sudah berjumpa sebanyak 16 kali. Memang, Axelsen masih sangat superior dengan catatan 12 kemenangan!

Itu artinya, Ginting pernah empat kali mengalahkan pebulu tangkis nomor satu dunia saat ini. Kemenangan terakhir diraih pebulu tangkis asal Cimahi itu pada semifinal Indonesia Masters 2020 di Istora Senayan, Jakarta!