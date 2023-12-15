Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Apakah Anthony Ginting Pernah Kalahkan Viktor Axelsen?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |13:28 WIB
Apakah Anthony Ginting Pernah Kalahkan Viktor Axelsen?
Anthony Sinisuka Ginting pernah mengalahkan Viktor Axelsen (Foto: PBSI)
A
A
A

APAKAH Anthony Ginting pernah mengalahkan Viktor Axelsen? Tentu saja, hal itu bikin penasaran lantaran tunggal putra Denmark tersebut begitu dominan dalam dua tahun terakhir.

Anthony Sinisuka Ginting akan berhadapan dengan Axelsen pada laga terakhir Grup A BWF World Tour Finals 2023 nomor tunggal putra. Keduanya akan beraksi pada Jumat (15/12/2023) sore WIB di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China.

Anthony Sinisuka Ginting beraksi di BWF World Tour Finals 2023 (Foto: Badminton Photo/Raphael Sachetat)

Laga ini sangat menentukan bagi kedua pebulu tangkis untuk memesan tiket ke babak semifinal BWF World Tour Finals 2023. Axelsen di atas kertas begitu dijagokan untuk menang.

Lalu, muncul pertanyaan, apakah Anthony Ginting pernah mengalahkan Viktor Axelsen? Jawabannya jelas pernah!

Berkaca dari rekor pertemuan, kedua pebulu tangkis sudah berjumpa sebanyak 16 kali. Memang, Axelsen masih sangat superior dengan catatan 12 kemenangan!

Itu artinya, Ginting pernah empat kali mengalahkan pebulu tangkis nomor satu dunia saat ini. Kemenangan terakhir diraih pebulu tangkis asal Cimahi itu pada semifinal Indonesia Masters 2020 di Istora Senayan, Jakarta!

Halaman:
1 2
