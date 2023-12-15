Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Rivalitas Empat Pembalap Terhebat di MotoGP

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:09 WIB
Kisah Rivalitas Empat Pembalap Terhebat di MotoGP
Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi kala masih balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH rivalitas empat pembalap terhebat di MotoGP menarik untuk diulas. Pasalnya, rivalitas keempat pembalap itu belum mampu disaingi oleh rider di era saat ini.

Mereka adalah Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa. Keempat pembalap ini merupakan pembalap yang merajai balapan MotoGP di pertengahan 2000-an. Tak ayal, mereka disebut sebagai Fantastic Four.

Casey Stoner dan Dani Pedrosa

Valentino Rossi menjadi pembalap tertua di antara Fantastic Four. Aktif membalap sejak era 1990-an, The Doctor telah meraih 7 gelar juara dunia di semua level, mulai dari 125 cc dan 250 cc bersama Aprilia, 500 cc dan MotoGP bersama Honda, serta dua gelar MotoGP bersama Yamaha.

Pada awal 2000-an, dominasi Valentino Rossi seakan tak terhenti. Hingga pada 2006, dua pembalap muda, yakni Casey Stoner dan Dani Pedrosa datang sebagai kontender baru.

Pedrosa datang sebagai pembalap tim pabrikan Honda. Sementara Stoner, dia datang dengan sebagai pembalap tim satelit LCR Honda. Kendati demikian, pada musim ini, mereka belum mampu berbuat banyak. Meski memberi ancaman, kedigdayaan Rossi tetap belum tergoyahkan.

Memasuki musim 2007, Casey Stoner memutuskan bergabung bersama Ducati. Pada musim ini juga, MotoGP memasang standar baru dari motor 990 cc menjadi motor 800 cc.

Musim ini menjadi pertarungan sengit antara Rossi dan Stoner. Keduanya saling kejar mengejar poin hingga akhir musim. Pada akhirnya, duel ini dimenangkan oleh Stoner yang meraih gelar juara dengan Dani Pedrosa yang menjadi figuran di peringkat ketiga.

Musim 2008, persaingan semakin ketat dengan Jorge Lorenzo yang naik ke kelas MotoGP dengan bergabung bersama Yamaha. Namun meski satu pabrikan dengan Rossi, Lorenzo memiliki hubungan yang tak baik dengan The Doctor.

Tampil pada musim debutnya, Lorenzo mengawali musim dengan sangat apik. Namun, cara balapannya yang kasar membuatnya kerap terjatuh. Alhasil, dirinya kalah konsisten dengan Valentino Rossi yang keluar sebagai juara, Casey Stoner yang menjadi runner up, dan Dani Pedrosa yang berada di peringkat ketiga.

Memasuki 2009, hubungan Rossi dan Lorenzo di garasi Yamaha semakin memanas. Begitu saat di atas lintasan, keduanya selalu saling mendahului. Dapat dibilang, tahun 2009 adalah tahun persaingan antara Rossi vs Lorenzo.

Pada akhir musim, Valentino Rossi keluar sebagai juara dan Lorenzo menjadi runner up. Disusul Dani Pedrosa yang duduk di peringkat ketiga dan Casey Stoner di peringkat keempat.

