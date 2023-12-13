Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Klasemen Sementara Grup A BWF World Tour Finals 2023 Sektor Ganda Putri di Matchday Pertama: Apriyani Rahayu/Siti Fadia di Posisi Ke-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |15:29 WIB
Klasemen Sementara Grup A BWF World Tour Finals 2023 Sektor Ganda Putri di Matchday Pertama: Apriyani Rahayu/Siti Fadia di Posisi Ke-2!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup A BWF World Tour Finals 2023 sektor ganda putri di matchday pertama akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, pun kini ada di posisi kedua.

Ya, empat wakil di Grup A BWF World Tour Finals 2023 sektor ganda putri sudah rampung melakoni laga perdananya. Duel itu digelar di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, pada Rabu (13/12/2023) sejak pagi WIB.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Di laga perdana Grup A, Apriyani/Fadia pun dihadapkan dengan wakil Jepang, yakni Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara. Hasil manis pun sukses diraih pasangan yang akrab disapa Prifad itu.

Berlaga di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Rabu (13/12/2023) siang WIB, Apriyani/Fadia memang usai bertarung rubber game dengan skor 11-21, 21-16, dan 21-18. Laga itu berjalan sengit dengan durasi 1 jam 23 menit.

Hasil itu, membawa Apriyani/Fadia kini ada di urutan kedua pada klasemen sementara Grup A. Apriyani/Fadia mengekor ketat ganda putri nomor 1 dunia dari China, Chen Qingchen/Jia Yifan.

Chen/Jia menempati posisi pertama usai memenangi perang saudara dengan mulus melawan Liu Shengshu/Tan Ning. Laga itu berakhir dengan skor 21-14 dan 21-17.

Halaman:
1 2
