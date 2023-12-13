Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Laga Perdana Dibuka Perang Saudara Ganda Putra Indonesia, Fajar/Rian vs Bagas/Fikri di BWF World Tour Finals 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |10:30 WIB
Laga Perdana Dibuka Perang Saudara Ganda Putra Indonesia, Fajar/Rian vs Bagas/Fikri di BWF World Tour Finals 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton
BWF World Tour Finals 2023 berlangsung hari ini, Rabu (13/12/2023 (Foto: iNews)
A
A
A

RANGKAIAN tur bulu tangkis dunia segera berakhir dengan resmi dimulainya BWF World Tour Finals 2023 yang digelar hari ini, Rabu (13/12) di Hangzhou Olympic Sports Expo Center, Hangzhou, China. Kehadiran 6 wakil terbaik Indonesia siap memberikan perlawanan sengit untuk memperebutkan gelar juara dalam turnamen pamungkas paling bergengsi ini.

Di laga perdana, terdapat 2 wakil tunggal putra Indonesia yang siap berlaga, yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie. Ginting tergabung di Grup A dan akan melawan wakil asal Jepang, Kodai Naraoka.

Kodai merupakan pemain unggulan yang sukses menduduki posisi 1 dalam Race to Guangzhou 2023 dengan kemenangan 32 kali sepanjang tahun. Sementara, Jojo yang tergabung ke dalam grup B dan akan berhadapan dengan sang juara dunia asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

Kemudian, di nomor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung akan menjadi wakil Indonesia yang tampil pertama. Jorji yang masuk ke dalam grup A akan menantang eks tunggal putri nomor satu dunia, Tai Tzu Ying asal Taiwan, yang punya rekor bagus di turnamen Finals dengan 3 kali menjadi juara dan 3 kali menjadi runner-up. Misi revans kembali diusung Jorji sebab belum berhasil mengalahkan Tai Tzu Ying dalam 8 pertemuan sebelumnya.

Laga perdana ini juga akan diwarnai dengan perang saudara di nomor ganda putra, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang akan ditantang Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Walau dalam satu grup, sebenarnya tak jadi musibah bagi keduanya. Pasalnya, mereka bisa saja memiliki kans untuk sama-sama lolos ke babak knock-out. Namun, memang ujian keduanya cukup sulit melihat lawan mereka di grup B adalah juara dunia asal Korea, yakni Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae dan Kang/Seo dan Kim Astrup/Anders Rasmussen asal Denmark.

