5 Alasan Anthony Ginting Bakal Juara BWF World Tour Finals 2023, Nomor 1 Hasrat Ciptakan Sejarah

SEBANYAK lima alasan Anthony Ginting bakal juara BWF World Tour Finals 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah hasrat untuk menciptakan sejarah.

Turnamen yang mempertemukan para pebulu tangkis terbaik tahunnya akan digelar pada pekan ini. Hari Rabu (13/12) ini, laga-laga pertama akan dimainkan.

Anthony Ginting merupakan salah satu wakil Indonesia di nomor tunggal putra. Dia diharapkan mampu untuk membawa pulang hadiah terbaik pada tahun ini.

Berikut 5 Alasan Anthony Ginting Bakal Juara BWF World Tour Finals 2023

5. Langsung Panas Sejak Awal Turnamen





Anthony Ginting bakal dituntut untuk langsung tampil apik sejak fase grup. Sebab, pebulu tangkis berusia 27 tahun itu tergabung dalam grup neraka.

Ginting berada di Grup A bersama dengan Viktor Axelsen, Shi Yuqi, dan Kodai Naraoka. Dengan tergabung dalam grup neraka tersebut, Ginting bakal lebih siap jika tampil di semifinal dan berhasil lolos dari fase grup.

4. Mentalitas Terasah





Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Ginting tergabung dalam grup neraka pada BWF World Tour Finals 2023. Hal ini bisa berdampak kepada mentalitasnya.

Sang pebulu tangkis asal Cimahi sudah menghadapi laga-laga berat sejak awal. Dengan demikian, laga semifinal dan final pun akan terasa ringan, jika dia berhasil lolos, karena sudah terbiasa melaluinya sejak awal.