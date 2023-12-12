Ducati Berpotensi Dibenci Fans Valentino Rossi karena Tampung Marc Marquez, Gigi DallIgna Bilang Begini

FANS MotoGP asal Italia dikabarkan tidak senang dengan keputusan Ducati menampung Marc Marquez di tim Gresini Racing. Menanggapi masalah itu, Manajer Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, pun akhirnya buka suara.

Seperti yang diketahui, Marquez dikenal sebagai rival Valentino Rossi saat rider berjuluk The Doctor itu masih aktif menjadi pembalap MotoGP. Rivalitas kedua rider pun sangat panas sampai membuat kubu fans ikut tidak senang.

Alasan itu juga yang membuat kebanyakan fans Italia tidak senang dengan Marquez. Lantas, Ducati yang merupakan pabrikan asal Italia pun kini justru menampung mantan pembalap Repsol Honda tersebut.

Melihat Ducati mulai diserang karena merekrut Marquez, Dall’Igna justru menegaskan bahwa sejatinya The Baby Alien tak memiliki kontrak dengan Ducati. Sebab Marquez hanya menjalin kerjasama dengan Gresini saja.

Ya, Dall'Igna meluruskan Marquez sendiri tidak memiliki kontrak langsung dengan Ducati. Dia secara resmi dikontrak oleh Gresini selama setahun untuk MotoGP 2024.

Dall'Igna juga mengatakan saat ini Marquez merupakan pembalap penting dalam sejarah MotoGP. Dia turut senang dengan kehadiran Marquez gabung dalam bagian tim Ducati.

"Kita harus ingat bahwa Marc tidak memiliki kontrak dengan Ducati. Marc punya kontrak dengan Gresini dan kami tidak menyadari alasan seperti itu," ujarnya, dipetik dari Crash, Selasa (12/12/2023).

“Tapi menurut saya, Marc adalah salah satu pembalap terpenting dalam sejarah dunia balap motor,” lanjutnya.