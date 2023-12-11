Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Saat Francesco Bagnaia Jadi Bintang Tamu Istimewa di Markas Juventus Sekaligus Dapat Jersey Nomor 1

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |15:03 WIB
Saat Francesco Bagnaia Jadi Bintang Tamu Istimewa di Markas Juventus Sekaligus Dapat Jersey Nomor 1
Francesco Bagnaia ketika menjadi tamu istimewa Juventus (Foto: Twitter/juventusfc)
A
A
A

SAAT Francesco Bagnaia jadi bintang tamu istimewa di markas Juventus sekaligus dapat jersey nomor 1. Hal itu terjadi ketika sang juara MotoGP 2023 berkunjung ke Allianz Stadium dalam laga antara Juventus vs Napoli.

Si Nyonya Tua – julukan Juventus – menjamu Napoli dalam laga lanjutan Liga Italia 2023-2024, Sabtu (9/12/2023) dini hari WIB. Dalam laga tersebut, tim asuhan Massimiliano Allegri sukses meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0.

Juventus vs Napoli

Gol tandukan Federico Gatti yang memaksimalkan umpan silang dari Andrea Cambiaso menjadi satu-satunya pembeda dalam laga tersebut. Juventus pun mempertahankan dirinya di posisi kedua klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 berkat kemenangan ini, menempel Inter Milan dengan selisih dua poin saja.

Sebelum laga, Juventus kedatangan tamu spesial, yaitu pembalap MotoGP Francesco Bagnaia. Pecco – sapaan Bagnaia – baru saja mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2023, yang mana adalah gelar juara dunia keduanya di kelas utama.

Bagnaia pun mendapatkan hadiah jersey Juventus, dengan ditandatangani oleh para pemain. Dalam jersey tersebut, nama Bagnaia tersemat dengan nomor punggung 1.

Bagnaia memanglah seorang penggemar Juventus. Dia lahir dan besar di Turin. Tak ayal jika pembalap Ducati Lenovo ini sangat bahagia ketika mendapatkan sambutan spesial ketika mengunjungi klub kesayangannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement