Saat Francesco Bagnaia Jadi Bintang Tamu Istimewa di Markas Juventus Sekaligus Dapat Jersey Nomor 1

SAAT Francesco Bagnaia jadi bintang tamu istimewa di markas Juventus sekaligus dapat jersey nomor 1. Hal itu terjadi ketika sang juara MotoGP 2023 berkunjung ke Allianz Stadium dalam laga antara Juventus vs Napoli.

Si Nyonya Tua – julukan Juventus – menjamu Napoli dalam laga lanjutan Liga Italia 2023-2024, Sabtu (9/12/2023) dini hari WIB. Dalam laga tersebut, tim asuhan Massimiliano Allegri sukses meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0.

Gol tandukan Federico Gatti yang memaksimalkan umpan silang dari Andrea Cambiaso menjadi satu-satunya pembeda dalam laga tersebut. Juventus pun mempertahankan dirinya di posisi kedua klasemen sementara Liga Italia 2023-2024 berkat kemenangan ini, menempel Inter Milan dengan selisih dua poin saja.

Sebelum laga, Juventus kedatangan tamu spesial, yaitu pembalap MotoGP Francesco Bagnaia. Pecco – sapaan Bagnaia – baru saja mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2023, yang mana adalah gelar juara dunia keduanya di kelas utama.

Bagnaia pun mendapatkan hadiah jersey Juventus, dengan ditandatangani oleh para pemain. Dalam jersey tersebut, nama Bagnaia tersemat dengan nomor punggung 1.

Bagnaia memanglah seorang penggemar Juventus. Dia lahir dan besar di Turin. Tak ayal jika pembalap Ducati Lenovo ini sangat bahagia ketika mendapatkan sambutan spesial ketika mengunjungi klub kesayangannya.