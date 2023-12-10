Rahasia Max Verstappen Jadi Juara Dunia F1 Tiga Kali Berturut-turut Terbongkar

RAHASIA Max Verstappen jadi juara dunia F1 tiga kali berturut-turut terbongkar. Pembalap Red Bull Racing itu mengatakan bahwa pola pikir alias mindset-nya adalah untuk memberikan yang terbaik, dan itu membuatnya terus berkembang sebagai pembalap.

Verstappen mengamankan gelar juara dunia ketiganya secara beruntun dengan merampungkan F1 2023 lewat raihan 13 kemenangan. Dia memang tampil sangat dominan di sepanjang musim ini.

Banyak orang yang menilai dan memprediksi bahwa bintang asal Belanda itu tidak akan tampil sekompetitif itu lagi setelah gelar juara pembalap dan konstruktor berhasil diamankan olehnya dan juga Red Bull. Namun ternyata, catatan kemenangannya terus berlanjut dalam GP Amerika Serikat, Mexico City, Sao Paulo, Las Vegas dan Abu Dhabi.

Dengan hasil tersebut, Verstappen menutup musim 2023 dengan mencatatkan 54 kemenangan Grand Prix dalam kariernya, yang membuatnya menyalip pencapaian juara dunia empat kali, Sebastian Vettel, yang ada di angka 53. Kini, dia hanya kalah dari Michael Schumacher (91) dan Lewis Hamilton (103).

Pembalap berusia 26 tahun itu pun mengungkapkan dirinya tetap terus termotivasi meski sudah mengunci gelar juaranya karena ingin selalu memberikan yang terbaik di setiap balapan. Pasalnya, jika dia tak seperti itu, maka dia akan mengecewakan dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya.

“Saya pikir begitulah cara saya tumbuh. Saya tidak bisa datang ke akhir pekan tanpa memberikan segalanya,” kata Verstappen dilansir dari Racingnews365, Sabtu (9/12/2023).

"Saya hanya kesal pada diri sendiri dan saya tahu orang-orang di sekitar akan kesal jika saya menjadi seperti itu (tidak termotivasi),” tambahnya.