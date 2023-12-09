Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Menang, Denver Nuggets dan Golden State Warriors Kompak Keok

HASIL NBA 2023-2024 pada Sabtu (9/12/2023) ini akan dibahas di sini. Boston Celtics dan Orlando Magic sama-sama berhasil meraih kemenangan, namun sang juara bertahan Denver Nuggets justru keok, sebagaimana Golden State Warriors.

Orlando Magic kembali ke jalur kemenangan usai mengalahkan Detroit Pistons 123-89 di Amway Center, Florida. Dengan hasl ini, Orlando Magic mengakhiri rangkaian kekalahan yang telah berlangsung dalam dua laga terakhir mereka.

Franz Wagner menjadi pemain Orlando Magic dengan koleksi angka tertinggi di laga ini, yakni 27 poin. Kemudian diikuti rekannya, Paolo Banchero yang mengemas 24 poin.

Orlando Magic amat mendominasi jalannya pertandingan meski tanpa diperkuat Jonathan Isaac dan Jalen Suggs yang mengalami cedera engkel.

Hasil ini memmbuat Orlando Magic menempel ketat Boston Celtics di papan atas klasemen sementara zona timur NBA 2023-2024. Di laga lain, Boston Celtics juga sukses menang dengan skor 133-123 atas New York Knicks pada partai yang berlangsung di TD Garden, Massachussets.

Boston Celtics sempat kesulitan di kuarter pertama setelah menerima perlawanan sengit. Mereka hanya mampu unggul dengan skor 33-32 pada kuarter pertama, namun kemudian mengamuk di kuarter kedua dan ketiga.

Perlawanan sengit kembali dilancarkan New York Knicks pada kuarter keempat, namun kemenangan untuk Boston Celtics tak berubah hingga laga usai.

Pada zona barat, Minnesota Timberwolves berhasil menekuk tuan rumah Memphis Grizzlies dengan skor 127-103. Timberwolves menang mudah dengan terus menunjukkan dominasi di sepanjang laga, dimana Karl-Anthony Towns menjadi pahlawan dengan koleksi 24 angka, tujuh rebound dan lima assist.