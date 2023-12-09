Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Menang, Denver Nuggets dan Golden State Warriors Kompak Keok

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |15:34 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Menang, Denver Nuggets dan Golden State Warriors Kompak Keok
Boston Celtics sukses mengandaskan New York Knicks dalam lanjutan NBA 2023-2024 (Foto: REUTERS/USA Today)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 pada Sabtu (9/12/2023) ini akan dibahas di sini. Boston Celtics dan Orlando Magic sama-sama berhasil meraih kemenangan, namun sang juara bertahan Denver Nuggets justru keok, sebagaimana Golden State Warriors.

Orlando Magic kembali ke jalur kemenangan usai mengalahkan Detroit Pistons 123-89 di Amway Center, Florida. Dengan hasl ini, Orlando Magic mengakhiri rangkaian kekalahan yang telah berlangsung dalam dua laga terakhir mereka.

Boston Celtics

Franz Wagner menjadi pemain Orlando Magic dengan koleksi angka tertinggi di laga ini, yakni 27 poin. Kemudian diikuti rekannya, Paolo Banchero yang mengemas 24 poin.

Orlando Magic amat mendominasi jalannya pertandingan meski tanpa diperkuat Jonathan Isaac dan Jalen Suggs yang mengalami cedera engkel.

Hasil ini memmbuat Orlando Magic menempel ketat Boston Celtics di papan atas klasemen sementara zona timur NBA 2023-2024. Di laga lain, Boston Celtics juga sukses menang dengan skor 133-123 atas New York Knicks pada partai yang berlangsung di TD Garden, Massachussets.

Boston Celtics sempat kesulitan di kuarter pertama setelah menerima perlawanan sengit. Mereka hanya mampu unggul dengan skor 33-32 pada kuarter pertama, namun kemudian mengamuk di kuarter kedua dan ketiga.

Perlawanan sengit kembali dilancarkan New York Knicks pada kuarter keempat, namun kemenangan untuk Boston Celtics tak berubah hingga laga usai.

Pada zona barat, Minnesota Timberwolves berhasil menekuk tuan rumah Memphis Grizzlies dengan skor 127-103. Timberwolves menang mudah dengan terus menunjukkan dominasi di sepanjang laga, dimana Karl-Anthony Towns menjadi pahlawan dengan koleksi 24 angka, tujuh rebound dan lima assist.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement