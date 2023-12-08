WAG 2023: Kontingen Indonesia Borong 10 Medali Emas, Para Panahan dan Bulu Tangkis Gemilang!

NAKHON RATCHASIMA – Pundi-pundi medali Indonesia bertambah di World Abilitysport Games (WAG) 2023. Ada 10 medali emas tambahan yang didapat kontingen Indonesia.

Dua cabang olahraga (cabor), yakni para panahan dan para bulu tangkis menyumbang total sembilan keping emas. Selain dua cabor itu, para tenis meja juga menyumbang tambahan satu medali emas pada hari ini, Jumat (8/12/2023).

Raihan medali Indonesia hari ini didapat mulai dari cabor para panahan. Mereka meraih medali emas dari lima nomor.

Dua keping emas pertama didapat oleh Kholidin yang tampil di nomor Men's Recurve, dan Mahda Aulia di Women's Recuve. Lalu, medali emas selanjutnya masing-masing direbut oleh Kholidin dan Setiawan dari nomor Men's Double Recurve, Kholidin dan Wahyu Retno dari nomor Mix Team Recurve, serta Ken Swagumilang di nomor Men's Compound.

Kemudian, tim para bulu tangkis yang sebelumnya sudah meraih lima medali emas kembali menambah torehannya. Keping medali dicatatkan oleh Suryo Nugroho/Hafizh Briliansyah Prawiranegara dari nomor Men's Double SU5.