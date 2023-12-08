Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

WAG 2023: Kontingen Indonesia Borong 10 Medali Emas, Para Panahan dan Bulu Tangkis Gemilang!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:29 WIB
WAG 2023: Kontingen Indonesia Borong 10 Medali Emas, Para Panahan dan Bulu Tangkis Gemilang!
Kontingen Indonesia tambah raihan medali emas di WAG 2023. (Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA – Pundi-pundi medali Indonesia bertambah di World Abilitysport Games (WAG) 2023. Ada 10 medali emas tambahan yang didapat kontingen Indonesia.

Dua cabang olahraga (cabor), yakni para panahan dan para bulu tangkis menyumbang total sembilan keping emas. Selain dua cabor itu, para tenis meja juga menyumbang tambahan satu medali emas pada hari ini, Jumat (8/12/2023).

Para panahan WAG 2023. Foto: Cikal Bintang/MNC Portal Indonesia

Raihan medali Indonesia hari ini didapat mulai dari cabor para panahan. Mereka meraih medali emas dari lima nomor.

Dua keping emas pertama didapat oleh Kholidin yang tampil di nomor Men's Recurve, dan Mahda Aulia di Women's Recuve. Lalu, medali emas selanjutnya masing-masing direbut oleh Kholidin dan Setiawan dari nomor Men's Double Recurve, Kholidin dan Wahyu Retno dari nomor Mix Team Recurve, serta Ken Swagumilang di nomor Men's Compound.

Kemudian, tim para bulu tangkis yang sebelumnya sudah meraih lima medali emas kembali menambah torehannya. Keping medali dicatatkan oleh Suryo Nugroho/Hafizh Briliansyah Prawiranegara dari nomor Men's Double SU5.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189777/ketua_umum_perbakin_dki_jakarta_harus_naik_kelas_karena_jadi_barometer_nasional-Tb6e_large.jpeg
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement