Perbedaan Motor Ducati untuk MotoGP 2023 dengan 2024 Versi Enea Bastianini

PERBEDAAN motor Ducati untuk MotoGP 2023 dengan 2024 diungkap Enea Bastianini. Pembalap Ducati Lenovo itu memang sudah menjajal motor anyar Ducati untuk MotoGP 2024 dalam sesi tes pasca musim Valencia 2023.

Bastianini sendiri merasa motor Ducati untuk MotoGP 2024 lebih baik dari versi sebelumnya. Pembalap Italia itu mengungkapkan bahwa mereka melakukan perubahan terhadap pengaturan motornya.

"Saya senang karena akan melewati waktu libur nanti dengan perasaan yang baik," kata Bastianini, dilansir dari Speedweek, Kamis (7/12/2023).

"Impresi pertama saya terhadap motor baru adalah ini lebih baik dari sebelumnya. Perbedaannya dengan motor 2023 tidak besar, tetapi jelas lebih baik," lanjutnya.