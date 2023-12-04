Ducati Dominasi MotoGP, Davide Tardozzi Tetap Berhasrat Tingkatkan Kualitas Desmodici

DUCATI dominasi MotoGP, Davide Tardozzi tetap berhasrat tingkatkan kualitas Desmodici. Manajer Ducati Davide Tardozzi mengatakan bahwa peningkatan harus terus dilakukan menjelang kompetisi balap musim depan.

Ducati telah menjadi tim pabrikan terdepan pada saat ini. Hal tersebut kembali dibuktikan oleh Francesco Bagnaia yang menjadi juara dunia MotoGP 2023.

Tim pabrikan asal Italia itu juga mendominasi tiga teratas pada papan klasemen pembalap. Di mana, Jorge Martin (Pramac Racing) di urutan dua, dan Marco Bezzecchi (Mooney VR46) di posisi tiga. Karena dominasinya ini pula yang membuat Ducati meraih gelar konstruktor pada musim ini.

Sehingga dengan begitu, Ducati bisa dikatakan memiliki motor tercepat di grid ketimbang tim pabrikan lainnya. Namun, Tardozzi mengatakan bahwa semua pencapaiannya ini tak membuat mereka puas begitu saja.

“Motor selalu dapat ditingkatkan, kita tidak boleh tinggal diam,” papar Tardozzi, dilansir dari Motosan, Senin (4/12/2023).

Tardozzi menjelaskan Ducati terus melakukan peningkatan pada motornya untuk bisa terus memimpin di kompetisi balap musim depan. Karena menurutnya juga, para rival mereka juga bekerja habis-habisan untuk bisa bersaing ketat dengan Ducati.

“Kami sangat menghormati rival, kami tahu bahwa mereka akan bekerja keras untuk memperkecil jarak. Jadi, anda harus selalu bekerja. Kekuatan kami adalah tidak pernah berhenti,” ujarnya.