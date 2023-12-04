Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Dominasi MotoGP, Davide Tardozzi Tetap Berhasrat Tingkatkan Kualitas Desmodici

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |20:02 WIB
Ducati Dominasi MotoGP, Davide Tardozzi Tetap Berhasrat Tingkatkan Kualitas Desmodici
Francesco Bagnaia jadi juara dunia MotoGP 2023 berkat keganasan Desmodici (Foto: REUTERS)
A
A
A

DUCATI dominasi MotoGP, Davide Tardozzi tetap berhasrat tingkatkan kualitas Desmodici. Manajer Ducati Davide Tardozzi mengatakan bahwa peningkatan harus terus dilakukan menjelang kompetisi balap musim depan.

Ducati telah menjadi tim pabrikan terdepan pada saat ini. Hal tersebut kembali dibuktikan oleh Francesco Bagnaia yang menjadi juara dunia MotoGP 2023.

Francesco Bagnaia

Tim pabrikan asal Italia itu juga mendominasi tiga teratas pada papan klasemen pembalap. Di mana, Jorge Martin (Pramac Racing) di urutan dua, dan Marco Bezzecchi (Mooney VR46) di posisi tiga. Karena dominasinya ini pula yang membuat Ducati meraih gelar konstruktor pada musim ini.

Sehingga dengan begitu, Ducati bisa dikatakan memiliki motor tercepat di grid ketimbang tim pabrikan lainnya. Namun, Tardozzi mengatakan bahwa semua pencapaiannya ini tak membuat mereka puas begitu saja.

“Motor selalu dapat ditingkatkan, kita tidak boleh tinggal diam,” papar Tardozzi, dilansir dari Motosan, Senin (4/12/2023).

Tardozzi menjelaskan Ducati terus melakukan peningkatan pada motornya untuk bisa terus memimpin di kompetisi balap musim depan. Karena menurutnya juga, para rival mereka juga bekerja habis-habisan untuk bisa bersaing ketat dengan Ducati.

“Kami sangat menghormati rival, kami tahu bahwa mereka akan bekerja keras untuk memperkecil jarak. Jadi, anda harus selalu bekerja. Kekuatan kami adalah tidak pernah berhenti,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement