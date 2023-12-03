Fakta Unik MotoGP 2023: Marc Marquez Paling Sering Jatuh, Sirkuit Mandalika Jadi Trek Paling Berbahaya Kelima!

DERETAN fakta unik MotoGP 2023 akan dibahas di sini. Juara dunia MotoGP enam kali Marc Marquez mengalami musim yang berat kali ini.

Pembalap berjuluk The Baby Alien itu tercatat paling sering mengalami kecelakaan, baik dalam sesi latihan, kualifikasi, sprint race maupun balapan utama. Catatan Crash membuktikan bahwa Marquez adalah pembalap paling sering jatuh dengan total 29 kali.

Jumlah tersebut bahkan jauh lebih besar dari rekan setimnya, Joan Mir, yang juga terjatuh paling banyak kedua. Mir membukukan 24 kali kecelakaan selama musim 2023.

Sementara itu, catatan trek paling berbahaya pada musim itu juga diketahui. Sirkuit Mandalika, Indonesia, menjadi yang paling bahaya kelima dengan total ada 60 kecelakaan terjadi.

Sementara trek anyar MotoGP India, Sirkuit Internasional Buddh, menjadi lokasi balapan paling bahaya pertama selama musim 2023. Sebanyak 79 kecelakaan terjadi selama balapan di sirkuit tersebut.