HOME SPORTS MOTOGP

Ini Perbedaan Ducati Desmosedici GP vs Honda RC213V Menurut Marc Marquez

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |04:16 WIB
Ini Perbedaan Ducati Desmosedici GP vs Honda RC213V Menurut Marc Marquez
Marc Marquez membeberkan perbedaan Honda RC213V dengan Ducati Desmosedici GP (Foto: Honda Racing Corporation)
INI perbedaan Ducati Desmosedici GP vs Honda RC213V menurut Marc Marquez. Dia baru saja mencoba motor yang disebut pertama pada tes di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, Selasa 28 November 2023.

Seperti diketahui, para pembalap MotoGP baru saja menggelar tes pramusim MotoGP 2024 pekan ini. Pada sesi ini, Maverick Vinales menjadi yang tercepat dibandingkan para pembalap lain.

Marc Marquez melaju di Sirkuit Ricardo Tormo dengan motor Ducati Desmosedici GP23 (Foto: Twitter/@MotoGP)

Namun yang menjadi pusat perhatian justru adalah Marquez yang tampil bersama tim baru Gresini Racing dan juga motor barunya, Ducati Desmosedici GP23. Dia berhasil finis di posisi empat pada klasemen catatan waktu.

Meski begitu, pembalap asal Spanyol itu mengaku cukup puas dengan motor barunya. Marquez bahkan sempat membandingkan antara Ducati Desmosedici GP yang baru dicoba dengan Honda RC213V yang menemaninya balapan selama 11 musim.

“Mesinnya sangat bagus, sangat nyaman. Bukan hanya throttle, tapi juga bagian depan. Posisi mesinnya tidak terlalu berlebihan dibandingkan di Honda. Sangat nyaman, arahnya antara tikungan 9 dan 10, dan 13. Awal mulanya seperti naik sepeda," kata Marquez, dikutip dari Motosan, Jumat (1/12/2023).

"Namun Honda jauh lebih baik, terutama pada jarak antar lengan. Ada titik reaksi dengan roda, seperti di tikungan 8, di sana dengan bagian belakang Anda akan mengambil keuntungan," imbuh pria berusia 30 tahun itu.

"Dengan Honda, saya bisa memutar gas dengan sangat cepat, dan dengan kecepatan Honda yang terkadang bagus saat harus grip, Anda bisa menggunakan sentuhan gas dan terus berputar, dan jika anda berdiri, itu memberi Anda waktu untuk kembali," sambung Marquez.

Marquez juga tidak segan untuk menjabarkan dengan jauh lebih rinci tentang perbedaan Ducati Desmosedici vs Honda RC213V. Dia membandingkan kedua motor itu saat mengaspal di Valencia.

"Anda harus menunggu sebentar sambil berdiri untuk memberikan throttle, membukanya, lebih agresif. Saat membukanya, saya mengharapkan kecepatan 40%. Untuk melepaskan throttle saya membuka 30-40% tuas dan Anda mencoba untuk terus berputar dan saya merasa seperti saya akan ke kiri," terang Marquez.

"Saya akan menggunakan tuas gas dengan baik dan saya akan menarik sedikit, saya akan menarik dan saya akan menarik dan saya akan menarik dan saya akan menarik dan saya merasa seperti Saya tidak banyak menggunakan pantat saya, saya menggunakannya, tetapi tidak banyak," lanjutnya.

