Marc Marquez dan Jorge Martin Siap Lawan Deretan Anak Didik Valentino Rossi di MotoGP 2024?

MARC Marquez dan Jorge Martin siap lawan deretan anak didik Valentino Rossi di MotoGP 2024? Sebab, kedua pembalap saja sudah seperti bekerja sama pada beberapa seri terakhir MotoGP 2023!

Martin memang gagal menjadi juara dunia MotoGP 2023. Padahal, pembalap tim Pramac Ducati itu sempat didukung sesama rider Spanyol seperti Marquez dan Aleix Espargaro.

Bahkan, The Baby Alien seakan membantu Martin di MotoGP Qatar 2023. Marquez mengaku tidak mau menyalip pembalap bernomor motor 89 itu meski terlihat kepayahan di Sirkuit Internasional Losail, Losail.

Kini, Marquez dan Martin akan sama-sama menjadi penunggang motor Ducati pada MotoGP 2024. Hal itu terjadi setelah sang juara dunia MotoGP enam kali bergabung dengan Gresini Racing untuk musim depan.

Menariknya, Marquez dan Martin, juga Alex Marquez, menjadi trio Spanyol di tengah gempuran pembalap-pembalap Italia yang sama-sama membesut Ducati. Bahkan, Pramac Ducati kedatangan Franco Morbidelli untuk menggantikan Johann Zarco.

Bisa dibilang trio Spanyol itu digempur anak-anak didik Valentino Rossi pada MotoGP 2024! Selain Morbidelli, ada Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team) di tahun depan.