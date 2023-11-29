Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Senyum Lebar Marc Marquez Setelah Jajal Motor Gresini Ducati di Tes Pramusim MotoGP 2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |08:42 WIB
Senyum Lebar Marc Marquez Setelah Jajal Motor Gresini Ducati di Tes Pramusim MotoGP 2024
Marc Marquez mulai jajal motor Gresini Ducati jelang MotoGP 2024 (Foto: Twitter/gresiniracing)
SENYUM lebar Marc Marquez setelah jajal motor Gresini Ducati di tes pramusim MotoGP 2024 akan dibahas di sini. The Baby Alien – julukan Maquez – sudah mulai menjajal motor Desmodici dan memperlihatkan kepuasan.

Marc Marquez menjadi yang tercepat keempat dalam sesi tes pramusim tersebut. Pembalap asal Spanyol berusia 30 tahun itu mencatatkan waktu 1 menit 29,424 detik.

Marc Marquez

Tes pramusim MotoGP 2024 itu digelar pada Selasa (28/11/2023) di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol. Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 29,253 detik.

Di urutan kedua tercepat ada rider Red Bull KTM, Brad Binder yang mencatatkan waktu 1 menit 29,281 detik. Kemudian muridn Valentino Rossi, Marco Bezzecchi (Mooney VR46) menempati posisi ketiga dengan waktu 1 menit 29,346.

Marquez terlihat mulai kembali mampu bersaing di posisi terdepan. Ya, selama MotoGP 2023, pria kelahiran Cervera, Spanyol, itu mengalami musim yang buruk dengan Repsol Honda.

Marquez kini akan mengaspal bersama Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Suasana positif tampak terpancar dari wajah sang juara MotoGP enam kali itu usai menjajal motor Gresini.

