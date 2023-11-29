Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Dipastikan Takkan Dipromosikan ke Tim Pabrikan Ducati, Enea Bastianini Tetap Rekan Setim Francesco Bagnaia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |07:42 WIB
Jorge Martin Dipastikan Takkan Dipromosikan ke Tim Pabrikan Ducati, Enea Bastianini Tetap Rekan Setim Francesco Bagnaia
Jorge Martin dipastikan tetap di Pramac Ducati (Foto: REUTERS)
A
A
A

JORGE Martin dipastikan takkan dipromosikan ke tim pabrikan Ducati. CEO Ducati Claudio Domenicali menjamin Enea Bastianini tetap jadi rekan setim Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo musim depan.

Sempat ada kabar bahwa Martin bakal menggeser Bastianini di tim pabrikan Ducati pada musim depan. Isu yang berkembang mengatakan bahwa Martin punya klausul untuk naik ke tim pabrikan jika menjadi juara dunia MotoGP musim ini.

Jorge Martin

Namun, Martin gagal menjadi juara musim ini setelah terjatuh pada balapan utama seri balapan terakhir di MotoGP Valencia 2023 akhir pekan lalu. Dengan begitu, dipastikan bahwa Bastianini akan tetap menemani Francesco Bagnaia musim depan.

"Bastianini sudah pasti (tetap di Ducati Lenovo)? Ya, sudah jelas, tidak ada variasi lain," ungkap Domenicali kepada Sky dikutip dari Crash, Selasa (28/11/2023).

Tahun lalu, Bastianini terpilih untuk promosi ke tim pabrikan Ducati setelah tampil apik bersama Gresini Ducati pada musim 2022. Dia menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak kedua musim itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement