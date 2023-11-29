Jorge Martin Dipastikan Takkan Dipromosikan ke Tim Pabrikan Ducati, Enea Bastianini Tetap Rekan Setim Francesco Bagnaia

JORGE Martin dipastikan takkan dipromosikan ke tim pabrikan Ducati. CEO Ducati Claudio Domenicali menjamin Enea Bastianini tetap jadi rekan setim Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo musim depan.

Sempat ada kabar bahwa Martin bakal menggeser Bastianini di tim pabrikan Ducati pada musim depan. Isu yang berkembang mengatakan bahwa Martin punya klausul untuk naik ke tim pabrikan jika menjadi juara dunia MotoGP musim ini.

Namun, Martin gagal menjadi juara musim ini setelah terjatuh pada balapan utama seri balapan terakhir di MotoGP Valencia 2023 akhir pekan lalu. Dengan begitu, dipastikan bahwa Bastianini akan tetap menemani Francesco Bagnaia musim depan.

"Bastianini sudah pasti (tetap di Ducati Lenovo)? Ya, sudah jelas, tidak ada variasi lain," ungkap Domenicali kepada Sky dikutip dari Crash, Selasa (28/11/2023).

Tahun lalu, Bastianini terpilih untuk promosi ke tim pabrikan Ducati setelah tampil apik bersama Gresini Ducati pada musim 2022. Dia menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak kedua musim itu.