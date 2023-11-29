Fabio Di Giannantonio Bangga Bisa Gabung Tim Valentino Rossi

CHESTE - Fabio Di Giannantonio mengaku sangat bangga bisa bergabung dengan tim milik Valentino Rossi Mooney VR46 Racing Team. Dia sangat antusias mendapat kesempatan ini karena ingin belajar banyak dari sang legenda MotoGP.

Dua pekan lalu, Diggia berhasil meraih kemenangan perdananya di ajang MotoGP dalam balapan utama GP Qatar 2023. Namun, nasibnya masih belum jelas kala itu bakal mendapatkan kursi di musim 2024 atau tidak karena tempatnya di Gresini Racing sudah diambil alih oleh Marc Marquez dari Repsol Honda.

Akan tetapi, akhirnya setelah balapan terakhir di MotoGP Valencia 2023 akhir pekan lalu, Diggia bisa tersenyum lebar. Pada Senin 28 November 2023, VR46 Racing Team secara resmi mengumumkan perekrutannya untuk menggantikan Luca Marini yang hengkang ke tim pabrikan Honda musim depan.

Pembalap asal Italia itu pun merasa sangat bangga memiliki kesempatan membalap di bawah naungan tim milik Rossi. Menurutnya, ini adalah momen yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk belajar dari legenda juara MotoGP tujuh kali itu.

“Ya, saya masih berusaha memahami apa yang terjadi. Ini momen yang luar biasa, saya sangat bangga (bergabung di tim milik Valentino Rossi),” kata Diggia dilansir dari Speedweek, Rabu (29/11/2023).

“Mengetahui saya akan berkendara di tim Valentino adalah hal yang luar biasa. Saya pikir saya bisa belajar banyak darinya. Ini adalah kesempatan besar bagi saya,” tambahnya.