Update Ranking BWF Usai China Masters 2023: Jagoan-Jagoan Indonesia Turun Peringkat!

UPDATE ranking BWF usai China Masters 2023 bagi wakil-wakil Indonesia sudah diketahui. Hasilnya, para bintang Indonesia mengalami penurunan ranking karena mereka banyak yang gugur di babak-babak awal turnamen Super 750 itu.

Di sektor tunggal putra, Jonatan Christie (82.111 poin) turun satu tempat ke peringkat empat dunia. Namun, Anthony Sinisuka Ginting (86.031 poin) dan Chico Aura Dwi Wardoyo (49.064 poin) masing-masing masih bertahan di urutan dua dan 22.

Posisi puncak masih dipegang oleh bintang Denmark, Viktor Axelsen, dengan 105.655 poin. Lalu, tempat ketiga diisi oleh Kodai Naraoka dari Jepang, dengan 85.315 poin.

Sedangkan di sektor ganda putra, ada dua pasangan Indonesia yang mengalami penurunan peringkat pada pekan ini, yaitu Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (86.829 poin) dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (70.780 poin), yang masing-masing turun satu peringkat kelima dan ke-10. Hanya Pramudya Kusuma Wardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (50.963), yang naik satu tempat ke peringkat 18 dunia.

Lalu, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri (69.390 poin) dan Leo Rolly Carnando/Daniel Martin (67.039 poin) tak beranjak dari urutan 12 dan 13. Sementara posisi puncak dipegang Liang Wei Keng/Wang Chang (China/94.391 poin) dan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India/90.761 poin) naik tiga tempat ke peringkat dua.

Beralih ke sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung masih menetap di peringkat tujuh dunia dengan 71.771 poin. Akan tetapi, Putri Kusuma Wardani (39.470 poin) merosot satu tempat ke urutan 29 dunia.

Bintang Korea Selatan, An Se Young, belum terkalahkan di peringkat satu dunia dengan 113.314 poin. Menyusul di belakangnya, Chen Yu Fei (China/101.646 poin) yang naik satu tempat menggeser Akane Yamaguchi (Jepang/100.717 poin).