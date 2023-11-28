Marc Marquez Menyesal Beri Support ke Jorge Martin Usai Ditabrak di MotoGP Valencia 2023, Benarkah?

BENARKAH Marc Marquez menyesal beri support (dukungan) ke Jorge Martin usai ditabrak di MotoGP Valencia 2023? The Baby Alien -julukan Marc Marquez- harus berpisah dengan Repsol Honda dengan cara yang pahit setelah diseruduk Jorge Martin.

Insiden itu terjadi pada seri terakhir MotoGP 2023 yang digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Minggu (26/11/2023) malam WIB. Awalnya, The Martinator – julukan Martin- berusaha menempel Francesco Bagnaia yang ada di urutan terdepan demi menjaga asa juara.

Martin kemudian berusaha untuk menikung Bagnaia di tikungan pertama hingga motornya sempat bersentuhan. Beruntung, keduanya tetap bisa melanjutkan balapan meski Martin harus rela melebar dan terlempar ke peringkat kedelapan.

Setelah tertinggal jauh dari Bagnaia, Martin tampil grasak-grusuk demi bisa merangsek ke posisi terdepan. Apesnya, rider asal Spanyol itu justru menabrak Marquez di tikungan keempat pada lap keenam yang membuat The Baby Alien terbang di udara, lalu terjatuh berguling-guling di gravel.

Di sisi lain, Martin meluncur ke gravel sebelum akhirnya terjatuh. Akibatnya, Martin gagal menjadi juara dunia 2023, sementara Marquez gagal memberikan perpisahan manis untuk Repsol Honda dan mengakhiri musim 2023 di posisi 14 klasemen dengan 96 poin.

Padahal sebelumnya, saat Martin dikritik karena berusaha mengganggu Bagnaia di sesi practice MotoGP Valencia 2023, Marquez membelanya. The Baby Alien menyebut apa yang dilakukan Martin adalah sesuatu yang wajar dan tidak melanggar peraturan.

Lantas, benarkah benarkah Marc Marquez menyesal beri dukungan ke Jorge Martin usai ditabrak di MotoGP Valencia 2023? Sejauh ini, juara dunia MotoGP enam kali itu tidak mengeluarkan pernyataan soal penyesalan setelah dirinya mendukung Martin. Yang jelas, Martin sudah minta maaf kepada The Baby Alien.