Hasil Lengkap Semifinal China Masters 2023: Tuan Rumah Loloskan Empat Wakil ke Final

HASIL lengkap semifinal China Masters 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Pertandingan semifinal sendiri baru saja rampung digelar pada Sabtu (25/11/2023) di Shenzen Bay Gymnasium.

Sebanyak empat wakil tuan rumah berhasil memastikan diri ke babak final. China bahkan memastikan gelar juara di sektor tunggal putri usai dua wakil mereka berhasil melaju ke partai puncak.

Pemain unggulan kedelapan, Han Yue, berhasil mengalahkan kompatriotnya, Wang Zhi Yi di babak empat besar. Han menang straight set dengan skor 21-14 dan 21-18.

Pada partai final nanti, Han Yue akan menghadapi sesama wakil China lain yakni Chen Yu Fei. Chen Yu Fei yang berstatus sebagai unggulan ketiga melaju ke final setelah mengalahkan wakil Korea Selatan, Kim Ga Eun 21-16 dan 21-15.

Beralih ke sektor ganda campuran, pasangan unggulan China, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, belum terbendung di babak empat besar. Mereka berhasil mengalahkan rekan senegara, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.