Lewis Hamilton Bantah Pihaknya Hubungi Red Bull Racing, Christian Horner Bilang Begini

ABU DHABI - Prinsipal tim Red Bull Racing, Christian Horner, angkat bicara mengenai bantahan Lewis Hamilton terkait siapa yang duluan menghubungi. Menurutnya, wajar jika ada perbedaan sikap di antara kedua belah pihak.

Sebelumnya, Horner lebih dulu mengaku telah dikontak oleh pihak Hamilton awal F1 2023. Dia juga mengatakan telah dihubungi beberapa kali sebelumnya.

Hamilton diklaim ingin bergabung dengan RBR dari Mercedes AMG Petronas. Usut punya usut, ternyata yang berbicara dengan Horner adalah ayah sang pembalap yakni Anthony Hamilton.

Pria asal Inggris itu menyebut adalah hal yang wajar jika pernyataan seorang pembalap dengan pihak perwakilan, dalam hal ini ayahnya, berbeda. Pun begitu, dia mengakui daya tarik seorang Hamilton yang merupakan juara dunia F1 tujuh kali.

"Sungguh luar biasa betapa besarnya daya tarik yang dimilikinya. Ini soal kabar burung 'katanya' di publik," kata Horner, dikutip dari laman resmi F1, Minggu (26/11/2023).

"Wajar jika pengemudi, perwakilan pembalap, dan orang tua pembalap melakukan percakapan berbeda sepanjang tahun," sambung pria berusia 50 tahun itu.