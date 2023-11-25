Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penampilan Baru Pramudya Kusumawardana dengan Kumis Tebalnya di China Masters 2023 Jadi Sorotan, Netizen: Mirip Polisi India

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |10:19 WIB
Penampilan Baru Pramudya Kusumawardana dengan Kumis Tebalnya di China Masters 2023 Jadi Sorotan, Netizen: Mirip Polisi India
Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan. (Foto: PBSI)
PENAMPILAN baru Pramudya Kusumawardana dengan kumis tebalnya di China Masters 2023 jadi sorotan. Bahkan, ada netizen Indonesia yang menyebut penampilan baru dari partner Yeremia Rambitan itu mirip dengan polisi India.

Seperti diketahui, langkah Pramudya/Yeremia harus terhenti di perempatfinal China Masters 2023. Ganda putra berjuluk Prayer itu kalah dari wakil tuan rumah, Chen Bo Yang/Liu Yi dengan skor 19-21 dan 19-21 dalam waktu 52 menit.

Pertandingan tersebut berlangsung di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China, Jumat (24/11/2023) malam WIB. Dengan tersingkirnya Pramudya/Yeremia, membuat wakil Indonesia habis di China Masters 2023.

Terlepas dari kekalahan itu, penampilan baru Pramudya jadi sorotan di China Masters 2023. Bagaimana tidak, atlet 22 tahun asal Sukabumi itu memiliki kumis yang tebal, tidak seperti biasanya.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan (PBSI)

Penampilan anyar Pramudya dengan kumis tebalnya itu sontak membuat badminton lovers Indonesia khususnya kaum hawa terpesona. Namun, ada juga yang menyebut bahwa Pramudya mirip dengan polisi India.

"Ada yang baru dari seorang Pramudya Kusumawardana," tulis akun @randomstuff88889.

