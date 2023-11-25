Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Luca Marini Sudah Pikir Panjang Sebelum Putuskan Hengkang dari Timnya Valentino Rossi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |20:28 WIB
Luca Marini Sudah Pikir Panjang Sebelum Putuskan Hengkang dari Timnya Valentino Rossi
Luca Marini berfoto bersama tim Mooney VR46 (Foto: Reuters/Athit Perawonmetha)
A
A
A

CHESTE - Luca Marini mengaku berpikir panjang sebelum memutuskan cabut dari timnya Mooney VR46 Racing Team pada penghujung MotoGP 2023. Pasalnya, dia telah lama tumbuh bersama dengan tim milik Valentino Rossi itu hingga namanya dikenal di dunia MotoGP.

Pada hari kedua MotoGP Valencia 2023, Sabtu (25/11/2023), tim mengumumkan kepastian dari masa depan Marini. Mereka memastikan adik tiri Rossi tersebut bakal hengkang pada akhir musim ini setelah balapan di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste.

Luca Marini bersiap mengikuti balapan MotoGP Qatar 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Dengan begitu, keduanya berpisah setelah enam tahun bersama. Seperti diketahui, Marini berada di bawah naungan tim VR46 selama tiga musim mentas di Moto2 pada 2018-2020 dan kemudian membela Sky VR46 Avintia Esponsorama Ducati saat promosi ke MotoGP 2021.

Pembalap berusia 26 tahun itu tak memungkiri berpikir panjang sebelum akhirnya memutuskan hengkang dari timnya di akhir musim 2023. Sebab, Mooney VR46 memiliki peran besar dalam membantunya berkembang pada sebagian besar kariernya di ajang Grand Prix.

“Saya menghabiskan sebagian besar karir Grand Prix saya di tim ini, banyak momen terpenting dalam karir olahraga saya dikaitkan dengan tim ini. Kami telah tumbuh bersama dan mencapai banyak hal,” kata Marini dikutip dari Speedweek, Sabtu (25/11/2023).

“Saya banyak berpikir sebelum mengambil keputusan ini dan mempertimbangkan tantangan baru yang akan saya hadapi. Pasalnya saya akan meninggalkan tim fantastis yang telah berkontribusi terhadap perkembangan olahraga dan pemahaman teknis saya,” tambah pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
