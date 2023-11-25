Fakta Menarik Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia: Puncak Aksi Balap di Seri Terakhir MotoGP 2023

SERI akhir MotoGP musim 2023 digelar di Valencia, Spanyol. Menjadi persaingan sengit bagi Francesco Bagnaia dan Jorge Martin untuk menempati podium juara dunia.

Perebutan gelar juara dunia ini akan ditentukan dalam MotoGP Valencia 2023 yang diadakan dari tanggal 24-26 November 2023 di Sirkuit Ricardo Tormo. Valencia GP 2023 akan jadi seri penutup untuk MotoGP 2023.

Sirkuit yang terletak di Valencia, Spanyol ini selesai dibangun pada tahun 1999 dan langsung mengadakan balapan pertama MotoGP. Nama sirkuit ini diambil dari pembalap kebanggaan Spanyol, Ricardo Tormo Blaya yang jadi juara dunia kelas 50cc di tahun 1978 dan 1981.

Ia meninggal di tahun 1998 karena penyakit leukimia dan namanya diabadikan untuk sirkuit legendaris di Spanyol ini. Memiliki panjang lintasan sekitar 4 km dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat yang sangat menantang bagi para pembalap.

Terdiri dari 14 tikungan, 5 tikungan ke kanan dan 9 tikungan ke kiri, dan trek lurusnya yang cukup pendek yaitu 650 meter. Sirkuit ini sering kali jadi tuan rumah untuk berbagai acara balap, termasuk MotoGP karena bisa menampung hingga 150.000 penonton.

Sirkuit di Valencia ini seringkali menjadi penutup untuk musim balapan MotoGP. Banyak ditaklukan oleh raja MotoGP, Dani Pedrosa dengan enam kemenangan. Sirkuit ini juga jadi saksi untuk balapan terakhir legenda MotoGP asal Italia, Valentino Rossi.