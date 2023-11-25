Advertisement
MOTOGP

Gabung Ducati di MotoGP 2024, Marc Marquez Tak Tutup Kemungkinan Balik ke Repsol Honda

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |00:03 WIB
Gabung Ducati di MotoGP 2024, Marc Marquez Tak Tutup Kemungkinan Balik ke Repsol Honda
Marc Marquez akan membalap bersama Ducati Gresini mulai MotoGP 2024 nanti (Foto: Reuters)
A
A
A

VALENCIA – Marc Marquez memberikan kode bahwa dirinya tak menutup kemungkinan balik Repsol Honda di masa depan meski akan berpisah pada musim depan dengan menyebut bahwa MotoGP Valencia 2023 bukanlah balapan terakhirnya dengan tim pabrikan asal Jepang itu. Pasalnya, dia merasa memiliki ikatan yang sangat kuat dengan tim yang sudah dibelanya selama 11 musim itu.

The Baby Alien -julukan Marquez- sudah dipastikan bakal bergabung dengan Gresini Ducati pada MotoGP 2024 mendatang. Dia akhirnya meninggalkan Repsol Honda setelah mengukir cerita indah bersama sejak dirinya melakukan debut di kelas utama pada 2013 silam.

Dalam kurun waktu 11 musim tersebut, bintang asal Spanyol itu mencatatkan 59 kemenangan, 64 pole position, 101 podium dan enam gelar juara MotoGP dalam 169 Grand Prix bersama Honda. Dia mengukuhkan namanya menjadi pembalap tim pabrikan Sayap Emas tersukses sepanjang sejarah.

Marquez pun telah mengatakan bakal menjalani dan menikmati perpisahan yang emosional dengan Honda pada balapan terakhir musim ini di MotoGP Valencia 2023. Oleh karena itu, dia menolak untuk membicarakan apa pun soal Gresini Ducati menjelang balapan di Sirkuit Ricardo Tormo itu.

“Saya sangat menghormati Honda dan kesuksesan kami bersama. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang Ducati sebelum putaran terakhir saya di RC213V,” kata Marquez dilansir dari Speedweek, Jumat (24/11/2023).

Menariknya, Marquez mengatakan bahwa tidak ada yang tahu bahwa ini akan menjadi balapan terakhirnya dengan Honda atau tidak. Perkataannya itu seakan mengisyaratkan bahwa bisa jadi dia akan kembali ke tim pabrikan Honda di masa depan mengingat kontraknya dengan Gresini Ducati juga hanya satu tahun tanpa opsi perpanjangan di akhir musim 2024 mendatang.

1 2
