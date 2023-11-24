Gertakan Hendra Setiawan ke Pebulu Tangkis China Liang Wei Keng/Wang Chang yang Bertingkah Tengil

GERTAKAN Hendra Setiawan ke pebulu tangkis China, Liang Wei Keng/Wang Chang, yang bertingkah tengil menarik untuk diulas. Sebab, apa yang dilakukan oleh partner dari Mohammad Ahsan itu tak biasa baginya.

The Daddies -julukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan- baru saja bertemu Liang Wei Keng/Wang Chang di 16 besar China Masters 2023. Kedua ganda putra itu bersaing di Shenzhen Bay Gymnasium, China, Kamis (23/11/2023).

Sayangnya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan harus rela dikalahkan Liang Wei Keng/Wang Chang dengan skor 17-21, 17-21. Kekalahan ini membuat The Daddies gagal ke perempatfinal China Masters 2023.

Terlepas dari hasil negatif yang diraih The Daddies, Hendra Setiawan ternyata pernah melakukan gertakan ke Liang Wei Keng/Wang Chang yang bertingkah tengil. Momen itu terjadi di semifinal Malaysia Masters 2022.

Semifinal Malaysia Masters 2022 itu digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Sabtu (9/7/2022) siang WIB. Dalam laga tersebut, The Daddies menang atas Liang/Wang dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-14.

Kedua pasangan pun terlibat reli seru dalam perebutan match poin pada angka 20-19 di gim pertama. Namun, kecerdikan Hendra Setiawan mengirim pukulan silang, membuat Liang/Wang diam tak berdaya.