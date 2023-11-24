Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gertakan Hendra Setiawan ke Pebulu Tangkis China Liang Wei Keng/Wang Chang yang Bertingkah Tengil

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |13:02 WIB
Gertakan Hendra Setiawan ke Pebulu Tangkis China Liang Wei Keng/Wang Chang yang Bertingkah Tengil
Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Foto: PBSI)
A
A
A

GERTAKAN Hendra Setiawan ke pebulu tangkis China, Liang Wei Keng/Wang Chang, yang bertingkah tengil menarik untuk diulas. Sebab, apa yang dilakukan oleh partner dari Mohammad Ahsan itu tak biasa baginya.

The Daddies -julukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan- baru saja bertemu Liang Wei Keng/Wang Chang di 16 besar China Masters 2023. Kedua ganda putra itu bersaing di Shenzhen Bay Gymnasium, China, Kamis (23/11/2023).

Sayangnya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan harus rela dikalahkan Liang Wei Keng/Wang Chang dengan skor 17-21, 17-21. Kekalahan ini membuat The Daddies gagal ke perempatfinal China Masters 2023.

Terlepas dari hasil negatif yang diraih The Daddies, Hendra Setiawan ternyata pernah melakukan gertakan ke Liang Wei Keng/Wang Chang yang bertingkah tengil. Momen itu terjadi di semifinal Malaysia Masters 2022.

Semifinal Malaysia Masters 2022 itu digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Sabtu (9/7/2022) siang WIB. Dalam laga tersebut, The Daddies menang atas Liang/Wang dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-14.

Kedua pasangan pun terlibat reli seru dalam perebutan match poin pada angka 20-19 di gim pertama. Namun, kecerdikan Hendra Setiawan mengirim pukulan silang, membuat Liang/Wang diam tak berdaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement