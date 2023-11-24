Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Akui Kalah Cepat dari Liang Wei Keng/Wang Chang Usai Terhenti di China Masters 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |02:41 WIB
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Akui Kalah Cepat dari Liang Wei Keng/Wang Chang Usai Terhenti di China Masters 2023
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

SHENZHEN – Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, membeberkan penyebab terhenti di 16 besar China Masters 2023. Kalah dari duet China, Liang Wei Keng/Wang Chang, Ahsan/Hendra mengakui bahwa mereka kalah cepat dari lawan.

Ahsan/Hendra menilai permainan lawan lebih cepat dan gesit. Sejak awal bermain, mereka sudah kecolongan poin di servis pembuka.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Meski demikian, Ahsan/Hendra merasa masih bisa bersaing dalam kekuatan pukulan. Di gim pertama mereka sempat mengungguli lawan dan mencuri poin interval lebih dulu.

Namun, usai rehat keadaan justru berbalik. Pertahanan Liang/Wang dinilai cukup rapat yang membuat The Daddies semakin sulit mengejar poin.

"Tadi saat kedudukan 17-17 di gim pertama, kami kalah di servis pembukaannya. Servis lawan begitu tipis. Kami memaksakan pengembalian dengan bola setengah dan beberapa kali malah kena blok lawan," papar Hendra dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, dikutip Jumat (24/11/2023).

"Di gim kedua, polanya hampir mirip dengan gim pertama. Kami kalah cepat saja. Soal power sebenarnya kami masih bisa melayani dengan permainan membuka lebih dahulu dan penempatan bola yang akurat," lanjutnya.

"Lawan sebenarnya dalam pertandingan ini tidak bermain begitu safe. Cuma pertahanannya begitu rapat. Sayang, kami tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu," jelas Hendra.

Sebenarnya Ahsan/ Hendra menemukan celah di awal permainan. Namun sejak keadaan berbalik, lawan menjadi semakin lebih percaya diri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/40/2928162/curi-perhatian-momen-tunggal-putra-jagoan-malaysia-lee-zii-jia-jadi-penerjemah-bahasa-mandarin-dadakan-di-china-masters-2023-K6LRzmVXsJ.jpg
Curi Perhatian, Momen Tunggal Putra Jagoan Malaysia Lee Zii Jia Jadi Penerjemah Bahasa Mandarin Dadakan di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927460/irwansyah-ungkap-penyebab-chico-aura-tampil-buruk-di-china-masters-2023-d74FgP1DqU.jpg
Irwansyah Ungkap Penyebab Chico Aura Tampil Buruk di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927457/irwansyah-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-anthony-ginting-di-china-masters-2023-SkMsC1rVGw.jpg
Irwansyah Temukan Hal Positif dari Kegagalan Anthony Ginting di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927330/china-masters-2023-kepercayaan-diri-masih-jadi-persoalan-di-sektor-ganda-putra-indonesia-3yX6NDiAI9.jpg
China Masters 2023: Kepercayaan Diri Masih Jadi Persoalan di Sektor Ganda Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927319/catatan-aryono-miranat-untuk-pramudya-yeremia-usai-gugur-di-perempat-final-china-masters-2023-7at4NxPSMk.jpg
Catatan Aryono Miranat untuk Pramudya/Yeremia Usai Gugur di Perempat Final China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/40/2927050/gugur-di-perempatfinal-china-masters-2023-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-akui-sudah-all-out-kVdJH4FS38.jpg
Gugur di Perempatfinal China Masters 2023, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Akui Sudah All Out
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement