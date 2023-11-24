Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Akui Kalah Cepat dari Liang Wei Keng/Wang Chang Usai Terhenti di China Masters 2023

SHENZHEN – Ganda putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, membeberkan penyebab terhenti di 16 besar China Masters 2023. Kalah dari duet China, Liang Wei Keng/Wang Chang, Ahsan/Hendra mengakui bahwa mereka kalah cepat dari lawan.

Ahsan/Hendra menilai permainan lawan lebih cepat dan gesit. Sejak awal bermain, mereka sudah kecolongan poin di servis pembuka.

Meski demikian, Ahsan/Hendra merasa masih bisa bersaing dalam kekuatan pukulan. Di gim pertama mereka sempat mengungguli lawan dan mencuri poin interval lebih dulu.

Namun, usai rehat keadaan justru berbalik. Pertahanan Liang/Wang dinilai cukup rapat yang membuat The Daddies semakin sulit mengejar poin.

"Tadi saat kedudukan 17-17 di gim pertama, kami kalah di servis pembukaannya. Servis lawan begitu tipis. Kami memaksakan pengembalian dengan bola setengah dan beberapa kali malah kena blok lawan," papar Hendra dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, dikutip Jumat (24/11/2023).

"Di gim kedua, polanya hampir mirip dengan gim pertama. Kami kalah cepat saja. Soal power sebenarnya kami masih bisa melayani dengan permainan membuka lebih dahulu dan penempatan bola yang akurat," lanjutnya.

"Lawan sebenarnya dalam pertandingan ini tidak bermain begitu safe. Cuma pertahanannya begitu rapat. Sayang, kami tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu," jelas Hendra.

Sebenarnya Ahsan/ Hendra menemukan celah di awal permainan. Namun sejak keadaan berbalik, lawan menjadi semakin lebih percaya diri.