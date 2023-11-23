Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 16 Besar China Masters 2023: Dua Wakil Merah Putih di Perempatfinal

HASIL lengkap wakil Indonesia di 16 besar China Masters 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Hanya ada dua wakil Merah-Putih yang berhasil melaju ke babak perempatfinal.

Dua wakil tersebut semuanya dari sektor ganda putra. Pertama ada pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang berhasil mengalahkan unggulan keenam asal Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Leo/Daniel berjuang susah payah demi mengamankan tiket ke perempatfinal. Sempat kehilangan game kedua, The Babies menang usai bermain tiga game 21-18, 16-21 dan 21-11.

Ganda putra Indonesia berikutnya yang melaju ke perempatfinal adalah Pramudya Kusumawardana/Yeremia Yacob Rambitan. Pramudya/Yeremia juga menyingkirkan ganda Denmark, Rasmus Kjaer/ Frederik Sogaard lewat straight game 21-18 dan 21-16.

Sementara itu, lima wakil Indonesia lainnya harus terhenti di babak 16 besar. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dihentikan wakil Taiwan, Lin Chun-yi 18-21 dan 17-21.