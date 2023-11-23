Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Masters 2023: Pramudya/Yeremia ke Perempatfinal Usai Kalahkan Ganda Denmark

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |20:44 WIB
Hasil China Masters 2023: Pramudya/Yeremia ke Perempatfinal Usai Kalahkan Ganda Denmark
Pramudya/Yeremia melaju ke perempat final China Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

SHENZHEN - Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Yacob Rambitan, tampil moncer di babak 16 besar China Masters 2023. Mereka sukses menghajar duet Denmark, Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard, dengan skor 21-18 dan 21-16.

Pramudya/Yeremia pun praktis lolos ke babak perempatfinal turnamen level super 750 itu. Adapun pertemuan itu digelar di Shenzhen Bay Gymnasium, China, pada Kamis (23/11/2023).

Awal permainan berhasil dikuasai dengan baik oleh Pramudya/Yeremia. Mereka segera mematok jarak sejak servis pembuka dengan skor sementara 3-1.

Kedua wakil tersebut bermain sengit sejurus kemudian. Rasmus/ Frederik mampu memanfaatkan celah dengan baik untuk membalikkan keadaan dan sukses unggul di poin interval, 11-10.

Usai rehat, Pramudya/Yeremia berhasil mengejar. Mereka mampu membalikkan keadaan dan segera membukukan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-18.

Aksi Pramudya/Yeremia semakin ciamik di gim kedua. Mereka bermain di atas angin melawan pasangan Denmark tersebut dan berhasil mencuri poin interval 11-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/40/2928162/curi-perhatian-momen-tunggal-putra-jagoan-malaysia-lee-zii-jia-jadi-penerjemah-bahasa-mandarin-dadakan-di-china-masters-2023-K6LRzmVXsJ.jpg
Curi Perhatian, Momen Tunggal Putra Jagoan Malaysia Lee Zii Jia Jadi Penerjemah Bahasa Mandarin Dadakan di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927460/irwansyah-ungkap-penyebab-chico-aura-tampil-buruk-di-china-masters-2023-d74FgP1DqU.jpg
Irwansyah Ungkap Penyebab Chico Aura Tampil Buruk di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927457/irwansyah-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-anthony-ginting-di-china-masters-2023-SkMsC1rVGw.jpg
Irwansyah Temukan Hal Positif dari Kegagalan Anthony Ginting di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927330/china-masters-2023-kepercayaan-diri-masih-jadi-persoalan-di-sektor-ganda-putra-indonesia-3yX6NDiAI9.jpg
China Masters 2023: Kepercayaan Diri Masih Jadi Persoalan di Sektor Ganda Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927319/catatan-aryono-miranat-untuk-pramudya-yeremia-usai-gugur-di-perempat-final-china-masters-2023-7at4NxPSMk.jpg
Catatan Aryono Miranat untuk Pramudya/Yeremia Usai Gugur di Perempat Final China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/40/2927050/gugur-di-perempatfinal-china-masters-2023-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-akui-sudah-all-out-kVdJH4FS38.jpg
Gugur di Perempatfinal China Masters 2023, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Akui Sudah All Out
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement