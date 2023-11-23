Hasil China Masters 2023: Pramudya/Yeremia ke Perempatfinal Usai Kalahkan Ganda Denmark

SHENZHEN - Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Yacob Rambitan, tampil moncer di babak 16 besar China Masters 2023. Mereka sukses menghajar duet Denmark, Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard, dengan skor 21-18 dan 21-16.

Pramudya/Yeremia pun praktis lolos ke babak perempatfinal turnamen level super 750 itu. Adapun pertemuan itu digelar di Shenzhen Bay Gymnasium, China, pada Kamis (23/11/2023).

Awal permainan berhasil dikuasai dengan baik oleh Pramudya/Yeremia. Mereka segera mematok jarak sejak servis pembuka dengan skor sementara 3-1.

Kedua wakil tersebut bermain sengit sejurus kemudian. Rasmus/ Frederik mampu memanfaatkan celah dengan baik untuk membalikkan keadaan dan sukses unggul di poin interval, 11-10.

Usai rehat, Pramudya/Yeremia berhasil mengejar. Mereka mampu membalikkan keadaan dan segera membukukan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-18.

Aksi Pramudya/Yeremia semakin ciamik di gim kedua. Mereka bermain di atas angin melawan pasangan Denmark tersebut dan berhasil mencuri poin interval 11-7.