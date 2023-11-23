Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Masters 2023: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Digugurkan Wakil Tuan Rumah

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |09:35 WIB
Hasil China Masters 2023: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Digugurkan Wakil Tuan Rumah
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas gugur di 16 besar China Masters 2023 (Foto: PBSI)
HASIL China Masters 2023 akan dibahas di sini. Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari tersingkir di babak 16 besar setelah dikalahkan wakil China, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin dengan skor identik 15-21 dan 15-21 dalam 30 menit.

Dengan hasil ini, Rinov/Pitha gagal melanjutkan petualangan di turnamen level Super 750 ini. Sementara itu, Jiang/Wei akan menghadapi pasangan China lainnya, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, pada babak perempatfinal.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Tampil di Shenzhen Bay Gymnasium, China, Kamis (23/11/2023) pagi WIB, Rinov/Pitha sempat unggul 5-2 terlebih dahulu pada awal gim pertama. Namun, skor kemudian imbang 5-5.

Rinov/Pitha kembali menjauh dengan unggul 8-5 dan kemudian 9-7. Akan tetapi, lagi-lagi pasangan tuan rumah mampu menyamakan kedudukan menjadi 9-9 dan 10-10.

Interval gim pertama berakhir dengan keunggulan 11-10 untuk Rinov/Pitha. Setelah rehat, mereka justru kecolongan dan harus tertinggal dengan skor 12-14.

Terus unggul sepanjang gim pertama, kini Rinov/Pitha harus mengekor di belakang Jiang/Wei hingga kor 14-19. Pada akhirnya, mereka harus rela kehilangan gim pertama dengan kekalahan 15-21.

Halaman:
1 2
