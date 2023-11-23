China Masters 2023: Lolos ke 16 Besar, Fajar/Rian Belum Puas dengan Permainan di Lapangan

SHENZHEN – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memastikan diri ke babak 16 besar China Masters 2023. Namun, mantan ganda putra peringkat satu dunia itu mengaku belum puas dengan permainan mereka di lapangan.

Fajar/Rian melaju ke babak kedua usai mengalahkan ganda Jepang, Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi dua game langsung, 22-20 dan 21-19. Pasangan Indonesia mendominasi jalannya pertandingan yang berlangsung di Shenzhen Bay Gymnasium, pada Rabu (22/11/2023) pagi WIB.

Usai pertandingan, Fajar menilai Matsui/Takeuchi bukanlah lawan yang mudah karena keduanya sangat lincah dan pantang menyerah sepanjang pertandingan. Selain itu, dirinya dan Rian juga kerap kali membuat kesalahan sehingga cukup kerepotan meski akhirnya menang.

“Bersyukur bisa memenangi pertandingan hari ini. Tadi itu juga pertandingan yang tidak mudah. Terbukti sampai terjadi setting di gim pertama dan poinnya juga ketat di gim kedua,” kata Fajar dikutip dari rilis PBSI.

“Memang dalam laga ini harus diakui lawan bermain ulet. Mereka juga tidak gampang mati. Sementara kami sendiri juga masih banyak error,” tambahnya.

Hal senada juga terlontar dari mulut Rian. Menurutnya, dirinya dan Fajar masih terlalu banyak melakukan error ketika dalam posisi memimpin sehingga lawan mendapatkan angin segar. Terlebih lagi, mereka masih dalam proses adaptasi dengan kondisi lapangan dan juga shuttlecock yang digunakan.

“Dalam pertandingan ini kami masih mencari feel dengan shuttlecock. Karakternya sedikit berat cuma lajunya sering tidak beraturan. Kadang cepat, kadang lambat. Jadi kami belum dapat touch yang pas dengan shuttlecock-nya,” ujar Rian.

“Tadi kami bermain terburu-buru. Saat unggul kami malah banyak melakukan kesalahan sendiri. Di gim kedua, kondisinya hampir sama. Tadi kami sudah unggul 14-11, lawan malah bisa mengejar dan skornya jadi mepet-mepet terus,” imbuhnya.