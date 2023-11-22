Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 32 Besar China Masters 2023 Hari Ini, Rabu 22 November: Termasuk Anthony Ginting, 4 Wakil Tanah Air Lolos ke 16 Besar

HASIL lengkap wakil Indonesia di 32 besar China Masters 2023 yang digelar hari ini, Rabu (22/11/2023) telah diketahui. Dari total delapan wakil Tanah Air, hanya empat saja yang lolos ke babak 16 besar, di mana salah satunya adalah Anthony Sinisuka Ginting.

Selain Anthony, tiga wakil Indonesia yang memenangkan laga hari ini adalah Gregoria Mariska Tunjung, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Anthony sendiri lolos ke 16 besar usai mengalahkan lawan kuat asal Singapura, Loh Kean Yew.

Dengan mengeluarkan penampilan terbaiknya, Anthony berhasil menang dua gim langsung atas Loh Kean Yew dengan skor 21-15 dan 21-19. Gregoria pun menang dua gim langsung saat menghadapi tunggal putri Thailand, Busanan Ongbamrungphan.

Gregoria tepatnya menang dengan skor 21-16 dan 21-10. Selain itu, dua Fajar/Rian menang atas wakil Jepang, Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi dengan skor 22-20 dan 21-19.

Terakhir yang lolos ke 16 besar di pertandingan 32 besar hari ini adalah Ahsan/Hendra. Pasangan yang memiliki julukan The Daddies itu pun menang atas Christo Popov/Toma Junior Popov (Prancis) dengan skor 21-11 dan 21-19.

Sementara untuk yang gugur juga ada empat, yakni Chicu Aura Dwi Wardoyo, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.