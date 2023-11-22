Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 32 Besar China Masters 2023 Hari Ini, Rabu 22 November: Termasuk Anthony Ginting, 4 Wakil Tanah Air Lolos ke 16 Besar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |23:27 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di 32 Besar China Masters 2023 Hari Ini, Rabu 22 November: Termasuk Anthony Ginting, 4 Wakil Tanah Air Lolos ke 16 Besar
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap wakil Indonesia di 32 besar China Masters 2023 yang digelar hari ini, Rabu (22/11/2023) telah diketahui. Dari total delapan wakil Tanah Air, hanya empat saja yang lolos ke babak 16 besar, di mana salah satunya adalah Anthony Sinisuka Ginting.

Selain Anthony, tiga wakil Indonesia yang memenangkan laga hari ini adalah Gregoria Mariska Tunjung, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Anthony sendiri lolos ke 16 besar usai mengalahkan lawan kuat asal Singapura, Loh Kean Yew.

Dengan mengeluarkan penampilan terbaiknya, Anthony berhasil menang dua gim langsung atas Loh Kean Yew dengan skor 21-15 dan 21-19. Gregoria pun menang dua gim langsung saat menghadapi tunggal putri Thailand, Busanan Ongbamrungphan.

Gregoria tepatnya menang dengan skor 21-16 dan 21-10. Selain itu, dua Fajar/Rian menang atas wakil Jepang, Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi dengan skor 22-20 dan 21-19.

Terakhir yang lolos ke 16 besar di pertandingan 32 besar hari ini adalah Ahsan/Hendra. Pasangan yang memiliki julukan The Daddies itu pun menang atas Christo Popov/Toma Junior Popov (Prancis) dengan skor 21-11 dan 21-19.

Anthony Sinisuka Ginting

Sementara untuk yang gugur juga ada empat, yakni Chicu Aura Dwi Wardoyo, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, dan Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/40/2928162/curi-perhatian-momen-tunggal-putra-jagoan-malaysia-lee-zii-jia-jadi-penerjemah-bahasa-mandarin-dadakan-di-china-masters-2023-K6LRzmVXsJ.jpg
Curi Perhatian, Momen Tunggal Putra Jagoan Malaysia Lee Zii Jia Jadi Penerjemah Bahasa Mandarin Dadakan di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927460/irwansyah-ungkap-penyebab-chico-aura-tampil-buruk-di-china-masters-2023-d74FgP1DqU.jpg
Irwansyah Ungkap Penyebab Chico Aura Tampil Buruk di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927457/irwansyah-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-anthony-ginting-di-china-masters-2023-SkMsC1rVGw.jpg
Irwansyah Temukan Hal Positif dari Kegagalan Anthony Ginting di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927330/china-masters-2023-kepercayaan-diri-masih-jadi-persoalan-di-sektor-ganda-putra-indonesia-3yX6NDiAI9.jpg
China Masters 2023: Kepercayaan Diri Masih Jadi Persoalan di Sektor Ganda Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927319/catatan-aryono-miranat-untuk-pramudya-yeremia-usai-gugur-di-perempat-final-china-masters-2023-7at4NxPSMk.jpg
Catatan Aryono Miranat untuk Pramudya/Yeremia Usai Gugur di Perempat Final China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/40/2927050/gugur-di-perempatfinal-china-masters-2023-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-akui-sudah-all-out-kVdJH4FS38.jpg
Gugur di Perempatfinal China Masters 2023, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Akui Sudah All Out
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement