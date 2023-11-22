Hasil China Masters 2023: Praveen/Melati Dihentikan Wakil Jepang

SHENZEN – Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti terhenti di babak 32 besar China Masters 2023. Kepastian itu didapat setelah keduanya dikalahkan wakil Jepang, Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo.

Pertandingan itu berlangsung di Shenzen Bay Gymnasium, Shenzen, China pada Rabu (22/11/2023) malam WIB. Praveen/Melati menelan kekalahan dalam dua gim langsung 11-21, dan 13-21.

Praveen/Melati memulai pertandingan dengan cukup baik. Ganda campuran bulu tangkis Indonesia itu mampu mengantisipasi sejumlah serangan Kaneko/Matsutomo di awal pertandingan gim pertama.

Meski demikian, Kaneko/Matsutomo berhasil mengungguli Praveen/Melati dengan jarak empat poin. Situasi ini membuat Praveen/Melati harus bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan.

Sayangnya, upaya mereka belum membuahkan hasil hingga jeda interval gim pertama. Kaneko/Matsutomo sukses mengunci keunggulan dengan skor 11-7. Selepas rehat, ganda campuran Jepang itu melanjutkan dominasinya.

Mereka sukses mencetak delapan poin beruntun untuk membungkam Praveen/Melati. Pada akhirnya, Kaneko/Matsutomo berhasil meraih kemenangan pada gim pertama lewat keunggulan 21-11.