Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Wakil Indonesia yang Berpeluang Juara China Masters 2023, Nomor 1 Anthony Ginting

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:38 WIB
5 Wakil Indonesia yang Berpeluang Juara China Masters 2023, Nomor 1 Anthony Ginting
Tunggal Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting (Foto: PBSI)
A
A
A

LIMA wakil Indonesia yang berpeluang juara China Masters 2023 akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah Anthony Sinisuka Ginting di sektor tunggal putra.

Ajang China Masters sendiri berlangsung 21-26 November 2023. Berikut lima wakil Indonesia yang berpeluang juara di China Masters 2023

5. Gregoria Mariska Tunjung


Pertama ada Gregoria Mariska Tunjung di sektor tunggal putri. Gregoria tampil apik di babak pertama China Masters 2023 dengan mengalahkan Busanan Ongbamrungphan asal Thailand.

Gregoria sendiri tengah dalam tren positif usai berhasik menjadi juara di turnamen sebelumnya, Kumamoto Masters 2023. Bukan tidak mungkin Gregoria bisa kembali menjadi yang terbaik di China Masters 2023.

4. Fajar Alfian/Rian Ardianto


Berikutnya pasangan ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian/Rian Ardianto. Fajar/Rian berhasil mengalahkan ganda Jepang, Keiichiro Matsui/Yashinori Takeuchi di babak pertama.

Fajar/Rian berpotensi menjadi yang terbaik di sektor ganda putra terlebih pasangan juara dunia asal Korea Selatan, Seo Sung Jae/Kang Min Hyuk terhenti di babak pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/40/2928162/curi-perhatian-momen-tunggal-putra-jagoan-malaysia-lee-zii-jia-jadi-penerjemah-bahasa-mandarin-dadakan-di-china-masters-2023-K6LRzmVXsJ.jpg
Curi Perhatian, Momen Tunggal Putra Jagoan Malaysia Lee Zii Jia Jadi Penerjemah Bahasa Mandarin Dadakan di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927460/irwansyah-ungkap-penyebab-chico-aura-tampil-buruk-di-china-masters-2023-d74FgP1DqU.jpg
Irwansyah Ungkap Penyebab Chico Aura Tampil Buruk di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927457/irwansyah-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-anthony-ginting-di-china-masters-2023-SkMsC1rVGw.jpg
Irwansyah Temukan Hal Positif dari Kegagalan Anthony Ginting di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927330/china-masters-2023-kepercayaan-diri-masih-jadi-persoalan-di-sektor-ganda-putra-indonesia-3yX6NDiAI9.jpg
China Masters 2023: Kepercayaan Diri Masih Jadi Persoalan di Sektor Ganda Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927319/catatan-aryono-miranat-untuk-pramudya-yeremia-usai-gugur-di-perempat-final-china-masters-2023-7at4NxPSMk.jpg
Catatan Aryono Miranat untuk Pramudya/Yeremia Usai Gugur di Perempat Final China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/40/2927050/gugur-di-perempatfinal-china-masters-2023-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-akui-sudah-all-out-kVdJH4FS38.jpg
Gugur di Perempatfinal China Masters 2023, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Akui Sudah All Out
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement