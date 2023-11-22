5 Wakil Indonesia yang Berpeluang Juara China Masters 2023, Nomor 1 Anthony Ginting

LIMA wakil Indonesia yang berpeluang juara China Masters 2023 akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah Anthony Sinisuka Ginting di sektor tunggal putra.

Ajang China Masters sendiri berlangsung 21-26 November 2023. Berikut lima wakil Indonesia yang berpeluang juara di China Masters 2023

5. Gregoria Mariska Tunjung





Pertama ada Gregoria Mariska Tunjung di sektor tunggal putri. Gregoria tampil apik di babak pertama China Masters 2023 dengan mengalahkan Busanan Ongbamrungphan asal Thailand.

Gregoria sendiri tengah dalam tren positif usai berhasik menjadi juara di turnamen sebelumnya, Kumamoto Masters 2023. Bukan tidak mungkin Gregoria bisa kembali menjadi yang terbaik di China Masters 2023.

4. Fajar Alfian/Rian Ardianto





Berikutnya pasangan ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian/Rian Ardianto. Fajar/Rian berhasil mengalahkan ganda Jepang, Keiichiro Matsui/Yashinori Takeuchi di babak pertama.

Fajar/Rian berpotensi menjadi yang terbaik di sektor ganda putra terlebih pasangan juara dunia asal Korea Selatan, Seo Sung Jae/Kang Min Hyuk terhenti di babak pertama.