Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Masters 2023: Rehan/Lisa Dipulangkan Unggulan Ketiga

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |16:19 WIB
Hasil China Masters 2023: Rehan/Lisa Dipulangkan Unggulan Ketiga
Rehan/Lisa terhenti di babak pertama China Masters 2023 (Foto: Badminton Photo)
A
A
A

SHENZHEN – Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, tersingkir di babak pertam China Masters 2023. Rehan/Lisa dihetikan unggulan ketiga sekaligus wakil tuan rumah, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.

Bermain di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China, Rabu (22/11/2023) sore WIB, Rehan/Lisa bermain buruk sejak awal. Alhasil, pasangan Indonesia kalah dua game langsung 17-21 dan 16-21.

Rehan/Lisa terlihat sangat kesulitan di game pertama. Namun, pelan tapi pasti mereka mulai mengejar ketertinggalan hingga menyamakan skor menjadi 6-6 meski akhirnya kembali tertinggal 6-11 di interval pertama.

Usai rehat, Rehan/Lisa mencoba untuk merubah pola permainan menjadi lebih menyerang. Mereka pun bisa mendekati Feng/Huang di angka 13-15 dan 14-16.

Akan tetapi, pasangan rangking 20 dunia itu masih kesulitan untuk menahan serangan-serangan yang dilancarkan oleh lawan di poin-poin kritis. Alhasil, mereka tumbang 17-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Rehan/Lisa mengambil inisiatif menyerang lebih dulu dan berhasil unggul 4-1. Namun, Feng/Huang dengan cepat bangkit dan keluar dari tekanan untuk menyamakan kedudukan menjadi 4-4.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/40/2928162/curi-perhatian-momen-tunggal-putra-jagoan-malaysia-lee-zii-jia-jadi-penerjemah-bahasa-mandarin-dadakan-di-china-masters-2023-K6LRzmVXsJ.jpg
Curi Perhatian, Momen Tunggal Putra Jagoan Malaysia Lee Zii Jia Jadi Penerjemah Bahasa Mandarin Dadakan di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927460/irwansyah-ungkap-penyebab-chico-aura-tampil-buruk-di-china-masters-2023-d74FgP1DqU.jpg
Irwansyah Ungkap Penyebab Chico Aura Tampil Buruk di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927457/irwansyah-temukan-hal-positif-dari-kegagalan-anthony-ginting-di-china-masters-2023-SkMsC1rVGw.jpg
Irwansyah Temukan Hal Positif dari Kegagalan Anthony Ginting di China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927330/china-masters-2023-kepercayaan-diri-masih-jadi-persoalan-di-sektor-ganda-putra-indonesia-3yX6NDiAI9.jpg
China Masters 2023: Kepercayaan Diri Masih Jadi Persoalan di Sektor Ganda Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/40/2927319/catatan-aryono-miranat-untuk-pramudya-yeremia-usai-gugur-di-perempat-final-china-masters-2023-7at4NxPSMk.jpg
Catatan Aryono Miranat untuk Pramudya/Yeremia Usai Gugur di Perempat Final China Masters 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/40/2927050/gugur-di-perempatfinal-china-masters-2023-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-akui-sudah-all-out-kVdJH4FS38.jpg
Gugur di Perempatfinal China Masters 2023, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Akui Sudah All Out
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement