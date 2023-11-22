Hasil China Masters 2023: Rehan/Lisa Dipulangkan Unggulan Ketiga

SHENZHEN – Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, tersingkir di babak pertam China Masters 2023. Rehan/Lisa dihetikan unggulan ketiga sekaligus wakil tuan rumah, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping.

Bermain di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China, Rabu (22/11/2023) sore WIB, Rehan/Lisa bermain buruk sejak awal. Alhasil, pasangan Indonesia kalah dua game langsung 17-21 dan 16-21.

Rehan/Lisa terlihat sangat kesulitan di game pertama. Namun, pelan tapi pasti mereka mulai mengejar ketertinggalan hingga menyamakan skor menjadi 6-6 meski akhirnya kembali tertinggal 6-11 di interval pertama.

Usai rehat, Rehan/Lisa mencoba untuk merubah pola permainan menjadi lebih menyerang. Mereka pun bisa mendekati Feng/Huang di angka 13-15 dan 14-16.

Akan tetapi, pasangan rangking 20 dunia itu masih kesulitan untuk menahan serangan-serangan yang dilancarkan oleh lawan di poin-poin kritis. Alhasil, mereka tumbang 17-21 di gim pertama.

Pada gim kedua, Rehan/Lisa mengambil inisiatif menyerang lebih dulu dan berhasil unggul 4-1. Namun, Feng/Huang dengan cepat bangkit dan keluar dari tekanan untuk menyamakan kedudukan menjadi 4-4.