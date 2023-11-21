Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ganda Putri Indonesia, Apri/Fadia dan Ana/Tiwi Saling Sikut Perebutkan Tiket 16 Besar di Laga Perdana China Masters 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |08:53 WIB
Ganda Putri Indonesia, Apri/Fadia dan Ana/Tiwi Saling Sikut Perebutkan Tiket 16 Besar di Laga Perdana China Masters 2023, LIVE di iNews, New Home of Badminton
Saksikan perjuangan wakil Indonesia di China Masters 2023 hanya di iNews (Foto: MNC Media)
A
A
A

Hari ini, Selasa (21/11/2023), Shenzhen, China akan menjadi saksi dari keseruan turnamen bulu tangkis bergengsi, China Masters 2023, lanjutan dari BWF Asian Tour. Antusiasme melonjak setelah wakil tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung berhasil meraih gelar juara di Japan Masters 2023, membawa semangat juang bagi wakil-wakil Indonesia lainnya.

Indonesia turut ambil bagian dengan mengirimkan 15 wakil terbaiknya dalam turnamen ini. Di laga perdana hari ini, terdapat 5 wakil terbaik Indonesia yang akan lebih dulu memulai perjalanan mereka dengan menghadapi ujian berat namun menjadi tiket menuju babak selanjutnya dan meraih tempat di podium tertinggi.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Di nomor ganda putra, terdapat Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang akan melawan wakil Prancis, Lucas Corvee/Ronan Labar. Kemudian, di nomor ganda putri akan ada dua wakil Indonesia yang harus bentrok lebih awal, yakni Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi akan saling berhadapan di babak penyisihan awal.

Kemudian, di nomor ganda campuran akan ada 2 wakil, yakni Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas yang bertemu dengan wakil Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei. Sementara, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja akan melawan Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran asal Thailand.

Halaman:
1 2
