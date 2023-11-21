Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Berhasil Perlebar Jarak Poin dengan Jorge Martin, Francesco Bagnaia Lebih Santai Hadapi MotoGP Valencia 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |03:01 WIB
Berhasil Perlebar Jarak Poin dengan Jorge Martin, Francesco Bagnaia Lebih Santai Hadapi MotoGP Valencia 2023
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Reuters)
A
A
A

LUSAIL – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia mengaku lebih santai menghadapi MotoGP Valencia 2023. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilan Bagnaia memperlebar jarak poin dengan rival terkuatnya di musim ini, yakni Jorge Martin (Pramac Ducati) usai MotoGP Qatar 2023.

Pecco -sapaan Bagnaia- awalnya sempat hanya unggul tujuh poin dari Martin di puncak klasemen sementara MotoGP 2023 setelah sang jagoan Pramac Ducati itu memenangkan sprint race di MotoGP Qatar 2023. Namun, dia akhirnya bisa menjauh dengan keunggulan 21 poin setelah menjadi runner up dalam balapan utama di Sirkuit Lusail pada Senin (20/11/2023) dini hari WIB.

Pasalnya, Martinator -julukan Martin- hanya mampu finis di urutan 10 setelah mengalami masalah saat start dari posisi kelima. Dia tak mampu memacu motornya untuk bersaing di barisan terdepan dan menyalahkan kualitas ban belakangnya sebagai penyebab kekalahannya.

Bagnaia pun tersenyum lebar setelah mampu memperlebar keunggulannya dari Martin menjadi 21 poin. Jika bintang asal Italia itu mampu menang dalam sprint pada seri terakhir di Valencia dan Martin tak bisa naik podium, maka dia akan mengunci gelar juara MotoGP 2023. Untuk itu, dia mengaku bisa lebih bersantai menatap pertarungan terakhirnya dengan sang rival.

Francesco Bagnaia

“Mengingat masalah Jorge, ini sangat penting. Sekarang saya datang ke Valencia dengan sedikit lebih santai,” kata Bagnaia dilansir dari Speedweek, Selasa (21/11/2023).

Dalam balapan 22 lap di Sirkuit Lusail itu, Bagnaia memimpin sejak awal hingga lap ke-18. Sayangnya, setelah itu dia disalip oleh pembalap Ducati Gresini, Fabio Di Giannantonio, dan nyaris menabraknya ketika akan melakukan serangan balik. Alhasil, dia finis di posisi kedua di belakang rekan senegaranya, yang meraih kemenangan perdananya di kelas utama itu.

Halaman:
1 2
