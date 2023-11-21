Scuderia Ferrari Bakal Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Mobil Carlos Sainz di F1 GP Las Vegas 2023

LAS VEGAS - Scuderia Ferrari bakal menuntut kompensasi atas kerusakan mobil yang dialami Carlos Sainz Jr pada sesi latihan bebas F1 GP Las Vegas 2023. Prinsipal tim Fred Vasseur sebal lantaran hal itu berdampak pada finansial tim.

Sainz mengalami nasib sial dalam sesi Latihan Bebas 1 GP Las Vegas 2023 di Sirkuit Las Vegas Strip, Jumat 17 November siang WIB. Dia menabrak penutup saluran air yang berbahan logam yang terlepas dari tempatnya yang terletak di tengah-tengah sirkuit.

Akibatnya, sasis mobil SF-23-nya hancur, power unit dan tempat penyimpan energinya pun turut menjadi korban. Yang lebih sialnya lagi, Sainz dikenai penalti mundur 10 posisi start karena mengganti suku cadang power unit meski hal itu masuk kategori force majeur.

Apa yang menimpa Sainz mengingatkan penggemar F1 pada kompensasi yang diterima Haas F1 Team pada GP Malaysia 2017. Ketika itu, mobil milik Romain Grosjean juga rusak parah usai melindas penutup saluran air yang lepas di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor.

Tim Haas kemudian menegosiasikan penyelesaian kerugian finansial dengan pihak sirkuit. Kompensasi itu sendiri baru diterima oleh tim asal Amerika Serikat (AS) tersebut setahun kemudian.

Vasseur mengatakan juga akan berdiskusi dengan para pemangku kepentingan F1 GP Las Vegas 2023 mengenai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh tim. Itu artinya, pihak tersebut adalah Liberty Media dan F1 karena seri ini dipromosikan secara internal dan bukan oleh entitas lokal.